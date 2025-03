Max Aguirre tras muerte de su compañero Paul Flores: "No quiero salir de casa, no queremos morir"

Hoy se llevó a cabo el entierro de los restos de Paul Flores, luego de ser asesinado por extorsionadores en un ataque al bus de Armonía 10. Su compañero Max Aguirre expresó algunas palabras recordándolo y el temor que tiene su familia de que regrese a trabajar.

En una entrevista con Latina Noticias, el animador Max Aguirre expresó cómo recuerda a su compañero Paul Flores 'El Ruso'. Comenta que era una persona muy alegre y que solía hacer bromas entre sus amigos para hacerlos reír, además, resaltó su gran humildad a pesar de la gran fama que tenía.

Así mismo, expresó su preocupación ante esta difícil situación en la que se ha visto envuelta no solo Armonía 10, sino todo el Perú ante la ola de criminalidad debido a las extorsiones. Después, el animador Max Aguirre cuenta que su familia se encuentra muy asustada por lo que ha pasado y solo quieren que él regrese a su hogar.

"Una situación difícil de convivir, solo espero que las autoridades se pongan a trabajar ya. No queremos morir, vivir en un país de incertidumbre, queremos tener la tranquilidad de trabajar bien, tranquilidad a nuestras familias. Ha sido complejo explicarle a mis padres que tenía que despedir a un amigo, que iba a volver. MI madre no quería que venga, se puso a llorar, la deje nerviosa. No quiero salir de casa y ver que los míos los dejo con la tristeza de saber que en el camino algo nos pasará", expresó.