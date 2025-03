¡Alzan la voz! Fanáticos, amigos y familiares de Paul Flores exigen justicia en las calles de Piura

Cientos de personas marcharon por las calles de Piura en una manifestación por la paz tras el asesinato de Paul Flores, cantante de Armonía 10. Amigos, familiares y seguidores exigieron justicia y mayor seguridad, portando pancartas y carteles con mensajes dirigidos a las autoridades.

La movilización inició en la capilla donde se realizó la misa de cuerpo presente del artista y continuó hasta el cementerio. Durante el trayecto, los asistentes clamaron por el fin de la violencia y pidieron que el caso no quede impune. La indignación crece en la ciudad ante la ola de crímenes recientes.

El asesinato de Paul Flores ocurrió la madrugada del último domingo, cuando un grupo de sicarios le disparó en plena vía pública. Su muerte ha conmocionado a la comunidad y al mundo de la cumbia. Diversos artistas han expresado su pesar por la trágica pérdida.

Entre los manifestantes hubo ciudadanos que exigieron medidas urgentes contra la inseguridad. Destacaron la necesidad de acciones concretas para frenar el crimen organizado y proteger a la población. La marcha se desarrolló pacíficamente, aunque con un fuerte mensaje de reclamo a las autoridades locales y nacionales.

"He venido como un ciudadano más a esta marcha por la paz, exigiendo justicia para el caso de Paul Flores y seguridad para nuestros vecinos de Piura. No más impunidad, no más muertes, no más sangre derramada de nuestros ciudadanos. Queremos que el gobierno reaccione", declaró un seguidor de Armonía 10.