Santiago Suárez rompe su silencio tras denuncia por violencia sexual: "Soy totalmente inocente"

El actor Santiago Suárez finalmente decidió hablar sobre la denuncia por violencia sexual en su contra. En una entrevista con "América Hoy", el artista aseguró que es totalmente inocente y explicó cómo ha enfrentado estos meses de incertidumbre. Además, envió un mensaje directo a la mujer que lo acusa.

Después de meses de silencio, Santiago Suárez reapareció en redes sociales y se mostró más calmado. Sin embargo, en una entrevista para "América Hoy", confesó que ha sido un proceso difícil.

Ante la pregunta directa de la reportera sobre si es culpable de las acusaciones, Suárez respondió sin dudar:

"Totalmente, y las pruebas están. Pero sí, soy totalmente inocente y con eso yo me quedo". Pese a sus declaraciones, el caso sigue en investigación y la Fiscalía deberá determinar el desenlace de esta situación. "(¿Te arrepientes de algo?) La verdad, no... No me arrepiento de nada porque sé que soy inocente", mencionó Santiago.