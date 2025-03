Joven captada con Roberto Guizasola lo denuncia por intimidación y coacción: "Hay pruebas"

Tras el ampay de Roberto Guizasola junto a una joven de 21 años en el programa de Magaly, Alexandra Díaz afirma estar recibiendo amenazas. Ante ello, ahora ha denunciado al exfutbolista y pide garantías para salvaguardar su vida como la de su familia.

En el programa de 'Magaly TV La Firme', ha revelado que la joven Alexandra Díaz es la joven ampayada con Roberto Guizasola hace unos días. Ahora, ha puesto una denuncia en la comisaría de Carabayllo por acción, intimidación y violencia psicológica. Así mismo, la conductora reveló que el Centro Emergencia Mujer (CEM) la ha acompañado en todas las gestiones de la denuncia junto a su abogado Dr. Israel Castillo.

"He venido a poner una denuncia ante todo lo sucedido, ya está en mano de las autoridades" , expresó la joven y su abogado agregó: "Hemos puesto una denuncia por coacción porque tenemos conocimiento un contrato de acuerdo de confidencialidad donde a la señorita se le ha obligado a firmar con una penalidad de 100 mil dólares, no se puede firmar con coacción e intimidación, hay pruebas lo que se le ha hecho. Esto para pedir la nulidad del acto jurídico celebrado entre ellos dos, nadie la va callar".

Así mismo, el padre de la joven también estuvo en comunicación con el programa de Magaly Medina informando que han recibido amenazas y que la madre habría recibido videos íntimos de su hija, que solo lo tenía el exfutbolista Roberto Guizasola.

"Ahorita no hay contacto, manda emisarios, utiliza amigas, hasta el primo amenazando. No hay que 'por favor, disculpa', nada. Yo a ese pata no quiero verlo preso, simplemente quiero que la ciudadanía se entere el tipo de persona que es. Acá en Carabayllo trabaja con adolescentes, con niños, con madres de familia", expresó el padre de Alexandra.