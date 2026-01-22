Alianza Lima separó indefinidamente a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña tras grave denuncia

Alianza Lima enfrenta uno de sus momentos institucionales más delicados tras conocerse, desde Argentina, una denuncia de extrema gravedad que involucra a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. La acusación, difundida por el periodista Javier Díaz, indica que los hechos habrían ocurrido en Uruguay durante la pretemporada en Montevideo, lo que generó un fuerte impacto y obligó a la directiva a tomar medidas inmediatas antes de la Noche Blanquiazul 2026.

Alianza Lima separa a jugadores tras grave denunciae

Ante la gravedad de la acusación, Alianza Lima anunció la separación indefinida de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña mientras se esclarecen los hechos, medida que fue comunicada mediante un pronunciamiento oficial y que se reflejó en la ausencia de los futbolistas en el entrenamiento realizado en el estadio Alejandro Villanueva.

En el comunicado, el club informó que los jugadores afrontarán un proceso disciplinario conforme al reglamento interno, subrayando que la institución mantendrá total disposición para colaborar con las autoridades competentes.

"Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad", señalaron desde la dirigencia victoriana.

La decisión del club llega en un momento sensible, en plena preparación para la Noche Blanquiazul 2026 ante el Inter de Miami de Lionel Messi, pero la directiva optó por priorizar la gravedad de la denuncia y la defensa de sus principios institucionales, pese a las posibles repercusiones deportivas y mediáticas.

Dónde y cómo habrían ocurrido los hechos denunciados

Según la denuncia presentada, el episodio habría ocurrido en un hotel de Montevideo, específicamente en el Hyatt Centric, donde se alojaba la delegación de Alianza Lima. De acuerdo con el relato, la joven argentina, de 22 años, habría conocido previamente a Carlos Zambrano y, tras compartir una cena, fue invitada al hotel junto a una amiga.

Siempre bajo la versión consignada en la causa, en ese lugar se habrían sumado Sergio Peña y Miguel Trauco, produciéndose un presunto abuso sexual con acceso carnal. La denunciante, afectada emocionalmente y en estado de shock, decidió no presentar la denuncia en territorio uruguayo y regresó de inmediato a Argentina.

Actualmente, la Justicia argentina inició las investigaciones correspondientes y, de avanzar el proceso, deberá comunicar la imputación a las autoridades de Uruguay, ya que los hechos habrían ocurrido en Montevideo. Esta situación podría derivar en exhortos internacionales y en un trabajo coordinado entre ambos sistemas judiciales.

AHORA. Joven argentina denunció por violación a 3 jugadores de #AlianzaLima de #Peru (Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña Flores) Según la presentación judicial que hizo en la #Argentina , el hecho ocurrió en el Hotel Hyatt de #Montevideo el 18/1 . @A24COM pic.twitter.com/BGMMOuxs6B — Javier Díaz (@jdiazok) January 22, 2026

Hinchas llegaron a Matute tras conocerse la denuncia

La conmoción también se trasladó a las tribunas. Luego de hacerse pública la presunta denuncia, un grupo de hinchas de Alianza Lima acudió al estadio Alejandro Villanueva para expresar su indignación. Lejos de una manifestación pacífica, los aficionados buscaban increpar tanto a los futbolistas involucrados como a la dirigencia del club.

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, entre 30 y 40 personas intentaron empujar una de las puertas de la tribuna norte, mientras gritaban los nombres de los jugadores y exigían explicaciones. Pese a la tensión del momento, no se registraron hechos de violencia mayores ni enfrentamientos con personal de seguridad.

En conclusión, el caso que involucra a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco coloca a Alianza Lima en una situación compleja que trasciende lo deportivo y compromete su imagen institucional, mientras el club y su hinchada esperan el avance de la investigación para esclarecer los hechos y definir responsabilidades.