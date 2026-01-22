Darinka Ramírez pide disculpas a su hija con Farfán tras su segundo embarazo: "Vives los procesos más difíciles"

Darinka Ramírez, conocida por su relación pasada con Jefferson Farfán, volvió a acaparar la atención mediática al dedicar un tierno mensaje a su hija menor mientras atraviesa un momento de grandes cambios personales y familiares. La joven influencer anunció a finales de 2025 que esperaba a su segundo hijo y, desde entonces, comparte con sus seguidores detalles de esta nueva etapa.

Un mensaje lleno de emoción y reflexión

A través de su cuenta oficial de Instagram, Darinka compartió un texto que muchos interpretaron como una catarsis personal y un acto de honestidad emocional. La publicación, dirigida directamente a su hija, expresa sentimientos de amor y arrepentimiento:

"Si a alguien tuviera que pedirle perdón, sería a ti por ser mi primera hija y vivir todos los procesos más difíciles conmigo", publicó en su cuenta oficial.

La chalaca confesó que la crianza de su primogénita no siempre ha sido sencilla y que, a pesar de las dificultades, mantiene un vínculo afectuoso con ella. Este mensaje llegó pocas semanas después de que anunciara que espera un segundo hijo, quien nacerá para acompañar a su pequeña, fruto de su relación con el exfutbolista Jefferson Farfán.

Darinka Ramírez pide perdón a su hija con Jefferson Farfán tras segundo embarazo. (Foto: Captura)

Rodrigo González contra Darinka Ramírez

En el programa 'Amor y Fuego', Rodrigo González decidió comentar sobre Darinka Ramírez tras una entrevista. La joven señaló que no mantiene una buena comunicación con Jefferson Farfán por su hija. Así mismo, reveló que si bien han pasado momentos juntos entre su pequeña y su padre, ella mantiene su distancia.

Ante estas declaraciones, el conductor de televisión señaló que la influencer no habría tomado su mejor decisión al tener a su segundo bebé con su nueva pareja. Incluso, señala que la joven tendría un presupuesto para poder cubrir sus gastos y sería irresponsable tener otro.

"Si estás en problemas con el papá de tu hija, no sabes dónde vivir, y te vuelves a embarazar. Vives ajustada. Tener hijos con un presupuesto ajustado es una irresponsabilidad. No romanticemos. Tener un hijo cuesta un montón de plata; necesitas un gran presupuesto para tener un hijo en buenas condiciones: alimentación, educación y todo lo que requiere", expresó.

Además, Rodrigo González resaltó que que muchas veces se ha quejado de la falta de dinero. Es así como decidió mandar tremendo mensaje en contra de la madre de la hija de Jefferson Farfán.

"Si ella todo el tiempo se queja de que no tiene ni para los fósforos sueltos, ¿Qué hace quedando embarazada de nuevo? ¿No es barato comprarte un condón que tener más hijos?", comentó.

Entre las críticas y el apoyo de sus seguidores, Darinka Ramírez continúa enfocada en su familia y en la llegada de su segundo hijo. Su mensaje a la menor refleja un intento de reconciliación y de fortalecer el vínculo madre-hija, mientras navega por un momento lleno de expectativas, emociones y desafíos personales.