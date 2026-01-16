Tony Succar genera preocupación al revelar delicado estado de salud de su hija: "La trajimos a emergencia"

Tony Succar, productor musical peruano y ganador del Grammy, atraviesa un momento de preocupación familiar que lo aleja del foco artístico. A través de sus redes sociales, el músico reveló la difícil situación de salud que enfrentó su hija menor, Emma, tras presentar persistentes problemas respiratorios, un testimonio que generó una ola de mensajes de apoyo y solidaridad.

Preocupación de Tony Succar por la salud de su hija

Visiblemente afectado, Tony Succar explicó que su hija nunca presentó problemas de salud antes de iniciar su etapa escolar, situación que cambió de manera drástica en los últimos meses. Según detalló, Emma pasó más de tres meses con tos constante, lo que encendió sus alarmas como padre.

"Emma antes del colegio nunca se enfermaba, muy raro. Desde que comenzó el colegio han sido más de 3 meses con tos. En vacaciones mejoró, regresó al colegio por 2 días y otra vez cayó mal; no podía dormir por falta de aire. Me asusté y la trajimos a emergencia, no tiene fiebre gracias a Dios", relató el productor.

Succar también comentó que, al conversar con otros padres del colegio, muchos minimizaron la situación, señalando que es común que los niños se enfermen con frecuencia durante el año escolar. Sin embargo, el músico no ocultó su desconcierto frente a lo que estaba viviendo su hija.

"Yo siempre decía que tenía 'alergia al colegio' porque yo odiaba ir, pero no recuerdo enfermarme tanto cuando iba. Dicen los papás de los niños del colegio que sus hijos siempre paran enfermos", agregó.

Ante este panorama, Tony tomó una decisión clara: priorizar la salud de su hija por encima de cualquier otra consideración. Explicó que seguirá atentamente las indicaciones médicas y que no permitirá que la menor retorne al colegio hasta que esté completamente recuperada.

"No entiendo muy bien qué está pasando, pero por ahora vamos a seguir monitoreando a Emma y seguir los pasos que diga la doctora. Eso sí, no la voy a llevar más al colegio hasta que mejore al 100% por ahora. La doctora dice que tal vez va a tener que ver a una pulmonóloga", señaló.

@rkt696 Tony Succar preocupado por el estado de salud de su hija ♬ sonido original - rkt696

Tony Succar agradece el apoyo recibido

Luego de varias horas de exámenes y evaluaciones médicas, Tony Succar volvió a comunicarse con sus seguidores para transmitir un mensaje más alentador. En un video, confirmó que la salud de Emma había mejorado y que la pequeña ya se encontraba descansando.

"Ya todo bajo control, Emma durmiendo, gracias a todos. Ustedes siempre están activos y mandan tantos mensajes que me ayudan, ¿sabes? Me ayudan porque hay muchos padres, muchos padres con muchos hijos y uno como padre nuevo a veces no sabes", expresó con evidente alivio.

El músico destacó la importancia de los consejos recibidos, en especial aquellos relacionados con remedios caseros y experiencias de otros padres. Según comentó, ese respaldo fue clave para afrontar el momento de incertidumbre.

"Hay tanta información que a veces es bueno escuchar y especialmente remedios caseros que funcionan, wow. Recomendaciones, todo. Gracias", añadió.

Finalmente, Tony Succar cerró su mensaje agradeciendo nuevamente el cariño recibido y asegurando que, poco a poco, retomará sus actividades laborales.

"Ya estoy recién activándome para poder seguir trabajando. Y todo lo que estaba haciendo, los quiero mucho. Solo quiero decirles, thank you, thank you, thank you", concluyó.

El testimonio de Tony Succar no solo expuso una situación personal delicada, sino que también abrió un espacio de reflexión sobre la salud infantil y la importancia de escuchar las señales del cuerpo. Acompañado por el respaldo de sus seguidores, el artista dejó en claro que, más allá de su exitosa carrera, su prioridad absoluta es el bienestar de su familia, especialmente el de su hija Emma.