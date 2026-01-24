Lionel Messi firma camiseta de Pol Deportes y él llora de emoción: "Muchas gracias por cumplirme el sueño"

La llegada de Lionel Messi a Lima por la Noche Blanquiazul 2026 dejó muchos momentos especiales, pero uno de los más emotivos fue el encuentro con Pol Deportes, el joven narrador peruano que se volvió viral tras relatar la final de la Copa Libertadores. El astro argentino se detuvo unos segundos para firmarle una camiseta y ese simple gesto hizo que el muchacho rompiera en llanto frente a las cámaras.

Messi firmó camiseta de Pol Deportes y lo hace llorar de la emoción

Pol Deportes, el joven narrador peruano que se volvió viral tras relatar la final de la Copa Libertadores, lloró de emoción tras una interacción con Lionel Messi en la Noche Blanquiazul 2026. Cuando el astro argentino estuvo llegando al plantel, se detuvo para firmarle una camiseta del Inter Miami y el muchacho no pudo contener las lágrimas de felicidad.

Todo ocurrió cuando el plantel de Inter Miami ingresaba al estadio Alejandro Villanueva para enfrentar a Alianza Lima. Entre la emoción de los hinchas, los flashes de las cámaras y el movimiento de los periodistas, Pol Deportes, cuyo nombre real es Cliver Huamán junto a un reportero de Latina Deportes, logró acercarse a Messi con una camiseta en la mano.

El periodista aprovechó el momento y pidió la ayuda del argentino: "Leo, estamos con Pol Deportes para que le firme".

Sin pensarlo mucho, Messi se detuvo, tomó el plumón y firmó la camiseta del Inter Miami. Un gesto simple, pero enorme para el joven relator. Con la camiseta en las manos y visiblemente nervioso, Pol Deportes no pudo contener la emoción.

"Muy feliz, gracias Leo, por este momento tan especial para mí, gracias Inter de Miami por este sueño que me están dando, gracias amigos de Latina Deportes por cumplirme este sueño", dijo mientras temblaba de emoción sosteniendo la camiseta.

El joven, que se ha ganado el cariño del público por su pasión por el fútbol y su estilo único para narrar partidos, seguía sin poder creer lo que acababa de vivir. Pol atinó a agradecer a Lionel Messi.

"La verdad muy feliz, muy feliz, gracias Leo por cumplirme este sueño, gracias y por todo lo que has cumplido, no tengo nada más que decir", agregó con la voz quebrada, antes de romper en llanto.

Luego, dedicó este momento tan especial a su familia, en especial a su hermano, quien también es fanático de Messi. Destacó que el jugador argentino es inspiración de muchos.

"Se lo dedico a mi hermano que es fan de Leo y pues lo vamos a tener en casa, lo vamos a guardar. Hasta ahora no me lo puedo creer. Muchas gracias Leo, muchas gracias por cumplirme el sueño... Desde Andahuaylas, Leo, yo te veía, eres el ídolo de millones de niños jóvenes", expresó, abrazando la camiseta firmada.

La historia de Pol Deportes es conocida por miles de peruanos. El joven se volvió viral tras narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro cercano al estadio, demostrando su amor por el fútbol pese a las dificultades. Ese esfuerzo lo llevó a ganar reconocimiento en redes sociales y, poco a poco, a ser invitado a transmisiones profesionales, hasta llegar a vivir este momento único junto a su ídolo.

El gesto de Messi que conmovió a todos

La presencia de Inter Miami en Lima ya generaba gran expectativa, pero la firma de Messi a Pol Deportes se robó el show en la previa del partido. El video se viralizó rápidamente y cientos de usuarios destacaron la humildad del futbolista argentino y la emoción sincera del joven narrador.

Para muchos, este encuentro es una prueba de que los sueños pueden cumplirse cuando hay esfuerzo, pasión y constancia. La imagen de Messi firmando la camiseta y de Pol llorando de felicidad se convirtió en uno de los momentos más comentados de la Noche Blanquiazul 2026.

En conclusión, el gesto de Lionel Messi no solo regaló una sonrisa, sino que marcó la vida de un joven que nunca dejó de creer. Para Pol Deportes, esta firma representa años de lucha, sacrificio y amor por el fútbol. Sin duda, una noche que quedará grabada para siempre en su corazón y en la memoria de los hinchas peruanos