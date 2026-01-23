Angie Arizaga sorprende al hablar sobre la posibilidad de agrandar su familia: ¿Qué dijo?

Angie Arizaga vive uno de los momentos más especiales de su vida personal tras anunciar su compromiso en una romántica pedida de mano en Roma. De regreso al Perú, la exchica reality compartió detalles del viaje junto a su hijo, el vínculo con su suegra y esta nueva etapa familiar. Aunque no descarta agrandar la familia, aseguró que todo llegará con calma.

Angie Arizaga y la posibilidad de agrandar la familia

En declaraciones para América Espectáculos, Angie Arizaga fue consultada sobre la posibilidad de tener un segundo hijo tras su compromiso. La influencer respondió con sinceridad y aclaró que, si bien la idea no está descartada, prefiere tomarse el tiempo necesario antes de dar ese paso.

"Si me gastaría un segundo hijo, pero no ahorita, de aquí a 10 años tampoco, no mucho tiempo de distancia, tal vez uno, tres, cuatro añitos, si Dios lo quiere, si no, de verdad que estamos felices con nuestro Mateito", explicó Angie, dejando claro que la prioridad es el bienestar de su familia y vivir cada proceso sin presiones externas.

Durante la conversación, la exchica reality se refirió a su reciente estadía en Italia, país que no solo fue escenario de la pedida de mano, sino también de momentos familiares significativos. Angie resaltó el tiempo que compartió con su suegra. Según contó, fueron días cargados de emociones y vivencias que nunca imaginó experimentar.

"Increíble, sobre todo porque mi suegra quería ver más a Mateito y compartir con él. Han sido días de verdad mágicos, sobre todo porque se siente una sensación extraña bonita de estar comprometido y en un lugar que en mi vida había pensado", mencionó, evidenciando la emoción que aún conserva tras el viaje.

Angie Arizaga feliz de que Romeo Santos reposteó su TikTok

Angie Arizaga celebró emocionada que Romeo Santos, el "Rey de la Bachata", compartiera en sus historias de Instagram un video que ella grabó para TikTok junto al padre de su hija. El gesto sorprendió pues el artista internacional se fijó en un contenido hecho desde Perú. Por ello, Angie decidió compartir su reacción con todos sus seguidores.

En Instagram, ella reposteó la historia de Romeo Santos y escribió emocionada: "Romeo Santos compartió nuestro video", acompañado de emojis de sorpresa y una carita sonrojada, dejando claro que el momento la tomó totalmente desprevenida.

El clip que Angie Arizaga subió a TikTok formaba parte de un trend muy popular que utiliza una canción de Romeo Santos. En el video, la influencer aparece relajada, divertida y siguiendo el ritmo del tema, lo que hizo que conectara rápido con el público.

Angie Arizaga se emociona porque Romeo Santos compartió su video. (Instagram)

En conclusión, Angie Arizaga atraviesa una etapa de plenitud personal y familiar. Su compromiso en Roma, los momentos junto a su hijo y el reconocimiento de Romeo Santos reflejan su felicidad. Aunque no descarta agrandar la familia, prefiere vivir el presente y priorizar la estabilidad de su hogar.