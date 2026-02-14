Youna sorprende a Samahara Lobatón con ramo de rosas y enciende rumores de reconciliación

Samahara Lobatón volvió a estar en el centro de la farándula este 14 de febrero luego de recibir una inesperada sorpresa por el Día de San Valentín. Su expareja Youna, padre de su hija, tuvo un romántico gesto con la influencer y le envió un ramo de rosas, dejando a todos sorprendidos por el detalle.

Samahara Lobatón recibe ramo de rosas de Youna

El amor y la sorpresa se hicieron presentes este 14 de febrero para Samahara Lobatón. La influencer fue sorprendida con un romántico ramo de rosas enviado por Youna, su expareja y padre de su hija, en pleno Día de San Valentín. El detalle no pasó desapercibido y rápidamente generó comentarios en redes sociales, donde muchos seguidores comenzaron a preguntarse si podría estar renaciendo el amor.

La sorpresa llegó hasta la puerta del condominio donde vive Samahara, lo que hizo el momento aún más especial. Lo que más llamó la atención fue que Youna, pese a estar lejos, se las ingenió para hacerle llegar el regalo y seguir todo en vivo desde su celular, demostrando que la distancia no fue un obstáculo para tener este gesto con ella.

El encargado de entregar las rosas fue el popular personaje conocido como 'El Patrón', quien no solo llevó el ramo, sino que también transmitió el mensaje que Youna quiso dedicarle a Samahara en esta fecha especial. La influencer escuchó atenta y con una sonrisa mientras recibía el detalle que dejó en claro el cariño que aún existe entre ambos.

"Srta. Samahara, es usted muy afortunada. Muchísimas, pero muchísimas felicitaciones. Este es un hermoso detalle del patrón Youna, porque él le quiere agradecer a usted por ser esa madre que siempre ha acompañado (a su hija), que ha estado en las buenas y en las malas", fue el mensaje que le dieron al momento de la entrega.

Además, el mensajero explicó que el gesto también tenía un significado emocional. Señaló que Youna quiso alegrarle el día con el detalle.

"Recuerde que él sabe está pasando por un mal momento, pero le quiere mandar este detalle para alegrarle, para sacarle una sonrisa, pero sobretodo para decirle que todo saldrá bien. A pesar de que está a kilómetros de distancia, hoy es su San Valentín", añadió.

Su declaración previa que desató revuelo en redes

Este romántico detalle llega justo después del live que ambos realizaron en TikTok, donde Youna sorprendió al declarar que aún tiene sentimientos por Samahara. Durante la transmisión, el barbero habló con sinceridad y dejó a muchos usuarios impactados por sus palabras.

"Porque ya no te veo como un amiga, ni como la mamá de mi hija, sino que estoy volviendo a sentir todo lo que yo comencé a sentir desde el primer momento en que te conocí", dijo en vivo, mientras Samahara escuchaba con una sonrisa nerviosa.

Incluso, Youna dejó abierta la posibilidad de que en el futuro puedan retomar su relación. Sus recurrentes transmisiones en TikTok han hecho que muchos fans vengan pidiendo lo mismo desde hace tiempo.

"Estoy un poco nervioso y un poco rojo ahorita al expresarme así porque no lo he hecho antes, pero nada, me gustaría que pienses más las cosas y en un futuro se puede dar", expresó.

En conclusión, Samahara Lobatón recibió un ramo de rosas y emotivas palabras de Youna. Si bien la influencer no ha confirmado una reconciliación, este gesto por San Valentín ha encendido las especulaciones y ha dejado claro que, pese a todo lo vivido, el cariño entre ambos sigue presente y dando de qué hablar.