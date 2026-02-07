Daniela Darcourt expresa con mucha emoción su deseo de convertirse en madre: "Para mí es súper valioso"

Dentro de la salsa peruana, Daniela Darcourt se ha convertido en una de las figuras más importantes que ha logrado avanzar con su carrera a nivel internacional. Ahora, la intérprete ha revelado que su deseo de ser madre sigue presente y espera poder cumplir en algún momento.

¡Deseando ser madre!

En una entrevista con el programa 'América Espectáculos', Daniela Darcourt ha contado uno de sus más grandes deseos, que es convertirse en madre. A pesar de que no ha mantenido una relación estable con ninguna de sus exparejas, la artista ha señalado que tener un hijo o hija sigue en sus planes.

"A mí me gustaban los niños desde siempre, a los 16 años se me empezó a meter el bichito del quiero averiguar, quiero investigar qué es, cómo se siente, qué hay, qué no hay, pro y contras. Desde ese entonces en adelante he venido como guardando la idea y aspirando a que eso suceda en algún momento", expresó.

Aunque, deja en claro que ser madre no es algo que la haga validar como mujer, pero que sí es un deseo muy personal. Afirma que tener ese sentimiento de conexión con un pequeño se tu sangre, es algo que la emociona y mucho, esperando que en algún momento se de con la persona indicada para formar una familia.

"Ojo sin que sea una condición de sentirme realizada o validada como mujer, es un deseo muy personal que en algún momento se dará. Fuera de descubrir la relación de madre e hijo, que bonito es tener un compañerito o compañerita de vida por las cuáles me voy a morir, que bonito que en algún momento en la vida un par de pedacitos de personas me puedan decir 'mamá', eso para mí es súper valioso", agregó.

Sobre Daniela Darcourt

Daniela Darcourt es una joven artista que inició en Son Tentación y participando en varios eventos como cantante. Ha destacado su pasión por la música, el baile y la puesta en escena. Ganándose el cariño del público a través de los años, quienes la apoyan en su carrera musical.

De esta manera, Daniela Darcourt cuenta con una exitosa carrera musical que viene avanzando de manera internacional. A parte de avanzar con sus proyectos, la salsera confiesa que aún anhela con muchos deseos el convertirse en madre. Afirma que es un sentimiento que tiene desde muy joven y espera en algún momento volverlo realidad.