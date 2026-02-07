Pamela López responde con todo a abogado de Selene Cucat: "Voy a llegar hasta las últimas consecuencias"

En los últimos días, Pamela López se viene enfrentando varios problemas legales realizados por una denuncia que puso su examiga Selene Cucat en su contra. Así mismo, la influencer decidió responder con todo señalando que llegará hasta las últimas consecuencias.

Pamela Lopez responde

Después de las declaraciones del abogado de Selene Cucat, Pamela López utilizó su cuenta de Tiktok para realizar una transmisión en vivo, donde decidió responder con todo contra el abogado del estudio Villaverde. Así mismo, señaló que esta siendo acusada de algo que nunca ha tenido antecedentes.

Es así como los señala de difamarla tras afirmar que habrían confirmado un numero que no es el suyo. Por ello, afirma que luchará para que se encuentre la verdad.

"Este señor tan correcto y tan pulcro que no tiene ninguna mancha y dice que ha sido amenazada de muerte, es una acusación súper grave, yo no tengo antecedentes. Que persona público en su sano juicio manda un supuesto mensaje y le pone insultos, diciendo comunícate conmigo y le deje un número que no es el mío, revisa bien Villaverde porque dices que fue mi número", dijo.

Insinúa que le sembraron pruebas

En ese sentido, la influencer señala que estas dichas pruebas que vienen mostrando la defensa de Selene Cucat serían presuntamente sembradas para ella, como una forma de atacarla. De igual manera, agrega que seguirá defendiéndose.

"Por más que hables en un modo de compensación estás difamándome, nunca te voy amenazar de muerte. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias para que se sepa la verdad. He escuchado que hoy en día en fácil sembrar pruebas, no me quiero imaginar si a alguien le pasa eso", dijo.

Además, recalcó que aparentemente los efectivos policiales que fueron a su casa no querían conversar solamente con ella, sino que llevarla a la comisaría desatando así su indignación.

"Vienen dos efectivos policiales, gracias a Dios salí a comprar, me buscaban para conversar. Acabo e escuchar a este tipo Valleverde diciendo que el periodo de flagrancia 48 horas, y ¿Qué pretendía? ¿Qué me lleven a un calabozo para que hagan sus investigaciones?", aclaró.

De esta manera, Pamela López estaría completamente molesta por todo lo que viene pasando de manera legal y envuelta en más procesos. Así mismo, señaló que seguirá enfrentando estos hechos hasta las últimas consecuencias para dar con la verdad y que no habría amenazado a Selene Cucat como dice la denuncia.