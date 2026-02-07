Melissa Loza dedica conmovedor mensaje a su madre tras su lucha contra el cáncer: "Eres una guerrera"

La chica reality Melissa Loza es una de las históricas del programa que sigue vigente y en forma para seguir dando puntos para su equipo. En el último programa de 'EEG', la artista no dudó en dedicar un conmovedor mensaje a su madre tras su delicado estado de salud.

Melissa Loza dedica mensaje a su madre

En el último programa de 'Esto es Guerra', Melissa Loza ganó en una competencia sorprendiendo por su fuerza y rapidez, es así como al celebrar el punto se lo dedicó a su madre. Hace unos días, se reveló que la mamá de la chica reality se encuentra delicada de salud en su lucha contra el cáncer.

Ahora, la artista no dudó en dedicarle un conmovedor mensaje señalando que su mamá María Guadalupe Vigil es una guerrera de la vida y que siempre le enseñó a ser una persona fuerte. Por ello, señala que podrán superar su enfermedad con mucha fuerza.

"Madre, quiero que sepas que eres una guerrera de vida y esto es lo que me has enseñado hoy en día, nunca rendirnos. Te dije, de esto salimos juntas y el mundo se va a dar cuenta de lo que es capaz Cristo porque tú vas a salir de esta, así será, lo decreto en el nombre de Cristo. Que la gente aprenda, que cuando hay voluntad, cuando hay amor y cuando hay fe, todo es posible en esta vida. Te amo madre hasta el infinito y más allá", dijo.

Unidos en familia

Durante un almuerzo familiar realizado para festejar el cumpleaños de la popular 'Diosa', Melissa y Tepha Loza compartieron un instante lleno de complicidad que rápidamente se viralizó en redes sociales. Más allá de los gestos de cariño, Loza abrió su corazón al referirse a la situación que vive su familia, en especial su madre, María Guadalupe Vigil, quien enfrenta una dura batalla contra el cáncer.

"Gracias a Dios he podido compartir momentos muy bonitos que voy a atesorar toda mi vida... Me siento muy agradecida con la vida, con Dios por tener a mi familia. Pido mucha salud para los míos", manifestó.

De esta manera, Melissa Loza expresa que su familia se encuentra unida apoyando a su madre en esta lucha contra el cáncer. Así mismo, no dudó en dedicarle un conmovedor mensaje señalando que superarán esta enfermedad como ha enfrentado muchas cosas en su vida, y que finalmente, saldrán victoriosas.