Makanaky sorprende en vivo al tiktoker Valentino con un ramo de rosas: "Con mucho cariño"

El tiktoker Valentino ha llamado la atención en las redes sociales, convirtiéndose en uno de los influencer más conocidos y ahora, está formando parte del programa 'Esto es Guerra'. Mientras estaba en una entrevista, recibió una sorpresa de parte de Makanaky.

Makanaky lleva rosas a Valentino

A través del podcast 'Carlitos TV', el tiktoker Valentino apareció para contar un poco más sobre su vida y su paso por la TV, entre muchas cosas más. Es así como de pronto el entrevistador le realizó una consulta sobre su relación con Makanaky. En un inicio, señala que no pasa nada con él y que solo le pidió un video para publicar en sus redes sociales.

"Me dio risa sus videos cantando, imitando a Senderito, pero después de eso, no. No pasa nada pues oye. Él solito se habrá hecho su mundo ¿Qué hago? Solo pedí un video para mis estados y me lo mandó caballerosamente", expresó.

Entonces, de repente apareció la figura de 'patrón' que llevaba un ramo de rosas para entregarle en vivo. Luego, expuso algunas palabras que le habría enviado esta persona especial, que finalmente se reveló que se trataría un regalo de Makanaky.

"Señorito Valentino mira el regalito que le envió alguien muy especial. El patrón Maka con mucho cariño, con mucha estima, con mucha platita para traerle este regalito y poder decirle algo muy serio el día de hoy. Me mandó para decirle que cada una de estas rosas, él las ha cultivado para que se las lleve a su casita para que lo pueda recordar, así como él recuerda cada uno de sus rulitos", dijo en vivo.

¡Le dedicó un tema!

El chico reality quedó sorprendido por el detalle, pero a la vez avergonzado por la situación ya que desde un inicio señaló que no tiene ningún interés por aquella persona que acaba de enviar el detalle. Aunque, después apareció la figura de la farándula para dedicarle algunas palabras y una canción.

"¿Mi amor cómo estás? Tanto me querías aquí para que te cante la canción: 'Eres pecadora, mujer pecadora porque mi alma y mi corazón te adora más y más", cantó en vivo.

De esta manera, Makanaky sorprendió al tiktoker Valentino al cantar en vivo en un podcast y además, llevarle un ramo de rosas a manos del 'patrón'. Aunque el chico reality dejó muy claro que no tiene interés en él y que su corazón ya tendría otro dueño.