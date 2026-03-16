Paul Michael sorprende al ingresar a 'La Granja VIP' junto a Pamela López: "Me quedo"

Hace unos días, Pamela López ha estado muy sensible porque se despedía de sus menores hijos porque ingresaría por tres meses al reality de convivencia 'La Granja VIP'. Hoy se inició oficialmente el programa en vivo y el cantante Paul Michael sorprendió al unirse al show para acompañar a su pareja.

Paul Michael se une a 'La Granja VIP'

Después que se hizo la entrada oficial de Pamela López a 'La Granja VIP' y algunos más de los participantes, muchos se preguntaban cómo sería su relación amorosa con Paul Michael tras los próximos tres meses, pero sorprendió al aparecerse en el programa anunciando que también se unía.

Es así como se reveló que serían la única pareja en el programa reality que estará emitiendo las 24 horas en vivo. Así mismo, el joven cantante señaló los motivos por la cuál decidió ingresar cuando hace poco había ingresado a la Combinación de la Habana retomando los conciertos en vivo.

"Una de las cosas que me motivó estar aquí es demostrar que no soy ningún mantenido, ningún vividor, ningún 'carga carteras'", expresó el cantante durante el programa tras ser señalado en muchas ocasiones como una persona que se aprovecha de la fama de su pareja López.

Afirma que solo entró por Pamela López

En todo reality de convivencia suelen iniciarse muchos romances y algunas parejas, suelen terminar en ese transcurso. Es así como Paul Michael afirma que no hará caso a las tentaciones que se le presenten e ingresó para cuidar a su 'KittyPam'.

"Si alguien intenta acercarse a mí, no haré caso porque está mi princesa. Vengo a cuidar al amor de mi vida", expresó Paul Michael en vivo, y Pamela López añadió apoyándolo de manera inmediata: "Si alguien intenta conquistarla, la corto".

Como se recuerda, el salsero emitió un comunicado hace unos días atrás anunciando el fin de su relación con la ex de Christian Cueva. Así mismo, la misma influencer afirmó haber estado sorprendida por esa acción, y ahora, el cantante afirmó que solo lo hizo para llamar la atención y poder seguir facturando.

De esta manera, Pamela López ha hecho oficialmente su ingreso a 'La Granja VIP' junto a Paul Michel, siendo la única pareja en el reality de convivencia donde serán grabados las 24 horas del día. Ahora, ambos tendrán que convivir todo el tiempo junto al resto de los participantes para que puedan ganarse el ansiado premio.