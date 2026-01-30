Suheyn Cipriani pensó que cuando Macarius se le declaró todo fue armado: "¿No te han obligado?"

Suheyn Cipriani confesó que, al inicio, pensó que la romántica declaración de Macarius había sido completamente armada. La exreina de belleza contó todos los detalles durante su participación en el podcast "La Manada", donde habló un día después de oficializar su relación.

Suheyn Cipriani volvió a robarse el show tras contar un curioso momento que vivió luego de la romántica declaración de Macarius, donde le pidió que sea su novia. La exreina de belleza reveló que, al inicio, pensó que todo había sido armado por la producción y que incluso las flores y los mariachis eran parte de un canje.

La conductora hizo esta confesión durante su participación en el podcast "La Manada", donde habló un día después de haber oficializado su relación. Su sinceridad generó risas, sorpresa y muchos comentarios en redes sociales.

"Yo juraba que todo había sido pauteado por Abner (el productor) y que le habían metido su presión para que se declare y que las flores eran canje, que los mariachis eran canje. Entonces por eso dije: 'Bueno si es canje no me voy a llevar las flores'", relató entre risas.

Sus compañeros no podían creer lo que escuchaban y rápidamente le pidieron que explique mejor su reacción. La historia no quedó ahí. Suheyn confesó que incluso le preguntó directamente a Macarius si lo obligaron a declararse.

"Sí de verdad, claro. Yo juraba que todo era canje es más le pregunté: '¿De verdad quieres estar conmigo? ¿No te han obligado a decirme para estar?'", contó. Según dijo, la respuesta de Macarius fue inmediata y sincera. "No, amor", le dijo él, dejando claro que todo lo había hecho por iniciativa propia.

Durante la charla, Mario Irivarren recordó un detalle que llamó la atención: Suheyn dejó las flores en el estudio porque pensó que no eran un regalo real. La ex reina de belleza confirmó que sí.

"O sea, ¿tú eres tan inocente que tú has pensado que él ha venido acá y se te ha declarado con flores y mariachi de canje? Y obligado, ¿no? Y por eso por tú has dejado las flores acá en el estudio pensando que eran...", comentó. A lo que Suheyn respondió sin dudar: "Sí, sí, sí".

Gerardo Pe también intervino y señaló que las flores habían quedado en un rincón. Al darse cuenta de su error, Suheyn no dudó en pedirle disculpas públicas a Macarius con un mensaje lleno de cariño.

"Ah tú has dejado las flores acá tiradas ahí en un rincón", dijo Gerardo. Sin embargo, Suheyn aclaró: "No tiradas no las dejé encima de la sillita". "Cuando nosotros hemos llegado es estas flores han estado tiradas en el rincón", señaló Gerardo Pe. "Mi amorcito, precioso, pirañita bella de mi corazón, tú sabes que te adoro mucho con toda mi alma, perdóname", expresó la modelo.

En conclusión, Suheyn Cipriani confesó que inicialmente creyó que la romántica sorpresa de Macarius había sido organizada por la producción como parte de un canje. Sin embargo, tras conversar con él, comprendió que la declaración fue genuina y realizada por iniciativa propia.