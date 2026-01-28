Suheyn Cipriani aclara su relación con streamer Macarius: "No soy su saliente, soy su mujer"

Desde que Suheyn Cipriani confirmó su relación con el streamer Diego Aguilar Carbajal, conocido como Macarius, la modelo quedó en el centro de la conversación digital. Ante los comentarios a favor y en contra, la ex Miss Perú se pronunció durante una transmisión en vivo, donde aclaró el verdadero estado de su vínculo sentimental y sorprendió con sus declaraciones.

Suheyn Cipriani hace aclaración sobre su relación con Macarius

Durante una interacción con sus seguidores en una plataforma online, Suheyn Cipriani respondió de manera directa a los cuestionamientos sobre su romance con Macarius. Todo ocurrió cuando un usuario insinuó que el streamer solo era su "saliente", comentario que la modelo no dejó pasar y que la motivó a aclarar públicamente su situación sentimental.

"No soy su saliente, soy su mujer. Soy el amor de su vida, su futura esposa. No soy su saliente, por favor respetemos los rangos", expresó la ex Miss Perú, visiblemente segura de sus palabras.

Cipriani remarcó que mantiene una relación formal con el creador de contenido y que no acepta que se minimice su rol dentro de la vida del artista. La modelo pidió respeto hacia su vínculo y dejó en claro que no se trata de un acercamiento pasajero, sino de una relación seria, pese al corto tiempo que llevan juntos.

La contundente reacción de Suheyn generó sorpresa entre sus seguidores, ya que su romance con Macarius se hizo público hace apenas algunos días. Hasta hace poco, la modelo era relacionada con el salsero César Vega; sin embargo, ahora atraviesa una nueva etapa personal que no duda en defender frente a las críticas.

Suheyn Cipriani defiende a Macarius y afirma que la hace feliz

En otro momento reciente, Suheyn Cipriani volvió a pronunciarse sobre su relación durante su participación en el espacio digital La Manada, donde enfrentó comentarios ofensivos dirigidos hacia el físico de Macarius. La modelo se mostró incómoda ante los ataques y salió en defensa de su pareja, cuestionando la doble moral que, según indicó, existe en redes sociales.

"En otros podcasts también lo insultaron. No entiendo por qué somos tan doble moral... Por un lado, si sale una chica diciendo que le dijeron 'gorda', todo el país se levanta. Pero, sin embargo, a mi chico le han dado con todo en redes todos los días", reclamó.

Cipriani aseguró no comprender el motivo del rechazo que recibe Macarius, a quien describió como una persona tranquila, profesional y alejada de escándalos. Para la modelo, lo realmente importante es el bienestar emocional que él le brinda y la forma en que la hace sentir.

"Yo nunca entendí por qué tanto odio hacia él, porque él es un chico tranquilo, nunca ha tenido ningún escándalo, es profesional", sostuvo en el mismo programa, dejando en claro que su prioridad es la felicidad que encuentra en esta relación.

Las declaraciones de Suheyn Cipriani evidencian el impacto de la exposición mediática en la vida sentimental de figuras públicas. Pese a las críticas en redes sociales, la modelo se mantiene firme, defiende su relación con Macarius y asegura atravesar un buen momento personal.