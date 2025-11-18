Suheyn Cipriani arremete contra César Vega por decir que pasa pensión a su hija: "Es una persona tan falsa"

Suheyn Cipriani volvió a situarse en el centro de la polémica al responder con firmeza a las últimas declaraciones de César Vega. La modelo no solo desmintió la versión del salsero sobre el monto y la regularidad de la pensión de alimentos, sino que también lo acusó de faltar a la verdad respecto a su rol como padre.

Suheyn Cipriani arremete contra César Vega

Durante su participación en Arriba Mi Gente, Suheyn Cipriani no dudó en calificar a César Vega como un hombre contradictorio y poco honesto. Según relató, las recientes declaraciones del cantante, donde él aseguró cubrir todas las necesidades de su hija además de entregarle una pensión de mil quinientos soles, no coinciden con la realidad que ella vive día a día.

"Es una persona tan falsa, que es tan mentiroso. Yo también tengo un audio donde su abogado me pide disculpas y me da cólera. Trato de no ver cosas de él y no quiero hablar de la cólera", expresó indignada. La modelo afirmó que, pese al tiempo transcurrido desde su separación, el cantante aún "tiene maneras de molestarla".

Cipriani también aclaró que, aunque en un inicio pidió una pensión de diez mil soles, lo hizo como parte de una estrategia para negociar. Su interés real, según contó, era que Vega asumiera gastos puntuales relacionados con el cuidado de su hija.

"Yo he sido su pareja, sé cuál es su ingreso. Le pedí diez mil soles porque siempre se pone un monto alto para negociar, solo quería que pague la nana y el seguro", detalló.

Además, reveló que la defensa legal del cantante no tuvo intención de llegar a una conciliación. Según afirma, solo buscaban que Vega cubriera "necesidades básicas", algo que no consideraba justo tomando en cuenta las posibilidades económicas del salsero.

Suheyn revela cuánto aporta César Vega

En conversación con 'Amor y Fuego', Suheyn Cipriani contó que el único contacto que mantiene con César Vega ocurre cuando él entrega el dinero destinado a la manutención de la pequeña. La modelo reveló el monto exacto y explicó por qué, pese a no considerarlo suficiente, no tiene intenciones de iniciar un proceso legal.

"Cumple con la pensión de su hija, son 1500 soles lo que le pasa, más pañales y leche. La verdad es que estoy tan feliz, tan contenta, surgiendo cada vez más, que acepto. Si él cree que su hija se merece eso, todo bien, no hay problema", afirmó con firmeza.

Además, subrayó que no piensa denunciarlo. Para ella, el tiempo y la energía que requiere un proceso judicial no se comparan con el bienestar que ha logrado en esta nueva etapa de su vida.

"Yo no lo voy a denunciar. Mi tiempo vale más que una denuncia", sostuvo, dejando claro que tampoco confía en las disculpas públicas del cantante.

Las declaraciones de Suheyn Cipriani volvieron a poner en evidencia una relación marcada por desacuerdos y versiones opuestas sobre la responsabilidad parental. Mientras ella cuestiona la actitud y el compromiso de César Vega, el salsero continúa afirmando que cumple con lo necesario.