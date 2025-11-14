Suheyn Cipriani responde sobre el perdón de César Vega: "Que sus acciones vayan con sus disculpas"

La reciente reflexión pública de César Vega, quien expresó su deseo de pedir perdón personalmente a Suheyn Cipriani, abrió un nuevo capítulo en la tensa relación entre ambos. Aunque el salsero sorprendió al mostrarse vulnerable y admitir errores del pasado, la exmiss no recibió sus palabras con la misma disposición y afirmó que no cree en la sinceridad del cantante ni está lista para aceptar su perdón.

Suheyn desconfía del arrepentimiento de César Vega

Suheyn Cipriani conversó con el programa Más Espectáculos sobre las declaraciones de César Vega, quien afirmó que le gustaría disculparse frente a ella. La modelo dejó claro que mantiene una postura firme y que no ve honestidad en las palabras del artista. Para ella, el arrepentimiento solo vale cuando viene acompañado de cambios reales.

"Yo trato de llevar las cosas, tomármelas a broma para llevar todo más ligero. Es el papá de mi hija, al final del día no le deseo el mal, pero ya dejamos de perdonar ayer. Yo creo que el día que sus acciones vayan con sus disculpas, ese día le voy a creer su perdón; pero hasta que sus acciones no vayan de acuerdo, yo creo que son disculpas vacías", mencionó.

La exreina de belleza también fue consultada por la labor paternal del cantante. Suheyn prefirió mantenerse al margen de calificativos y aseguró que será su hija quien, con el tiempo, podrá emitir un juicio real sobre el comportamiento de su padre.

"Yo no puedo decir nada de él si es buen papá o no. Ya mi hija sabrá cuando sea grande decir si es buen padre o no. Yo tengo buenas figuras de padres con mi padre y el padre de mi primer hijo, así que se lo dejo a mi hija", sentenció.

Suheyn rechaza iniciar una demanda por alimentos

Durante la entrevista, Suheyn también respondió a la posibilidad de iniciar una demanda de alimentos contra César Vega. Aunque muchos esperarían que tome acciones legales por el bienestar de su hija, ella explicó que no pretende involucrarse en un proceso que le robe paz o energía.

"Lo pensé, dije: lo enjuicio, pero en verdad en este momento estoy tan bien, creciendo, tan feliz, que siento que hacerle un juicio me drenaría energía, la felicidad, y no quiero cortar mi felicidad por algo que no vale la pena", sostuvo.

La modelo aseguró que prefiere enfocarse en su bienestar emocional, en su vida profesional y en la crianza de sus hijos antes que volver a situaciones desgastantes con su expareja.

Las palabras de Suheyn Cipriani dejan en evidencia que aún no ve señales claras de un cambio real por parte de César Vega. Aunque afirma que no quiere conflictos y mantiene una postura madura por el bien de su hija, también dejó claro que ya no está dispuesta a aceptar disculpas "vacías".