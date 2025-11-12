Suheyn Cipriani respondió con ironía a César Vega tras sus disculpas: Justo ayer dejamos de perdonar, gracias

Un nuevo capítulo se suma a la historia entre César Vega y Suheyn Cipriani, luego de que el salsero intentara una reconciliación a través de unas disculpas públicas. Pero, la ex reina de belleza no tuvo reparos en responderle con un mensaje cargado de ironía, que compartió en sus redes sociales.

César Vega pide disculpas públicas a Suheyn

En una reciente entrevista, el cantante de salsa, César Vega, expresó su arrepentimiento por las acciones del pasado y aprovechó la ocasión para dirigirse directamente a su expareja, Suheyn Cipriani, pidiéndole perdón por el daño causado. Esta disculpa llegó tras varias rupturas mediáticas que han marcado su vida amorosa.

"De que yo cometí muchos errores para con ella también y tal cual lo dije en la entrevista pasada y tal cual lo digo hoy, hoy no me pesa pedir perdón. ni pedirle disculpas a las personas", expresó César Vega.

De esta manera, el salsero César Vega volvió a pedir perdón a su expareja, Suheyn Cipriani, por el daño que le causó. Ante ello, la ex reina de belleza no tardó en pronunciarse a través de sus redes sociales.

La irónica respuesta de Suheyn Cipriani

Aunque César Vega esperaba una respuesta conciliadora, terminó recibiendo una dosis de realidad y sarcasmo. La réplica de Suheyn Cipriani llegó a través de un simple, pero demoledor, comentario en TikTok que se volvió viral en cuestión de horas. La expareja del salsero escribió: "Justo ayer dejamos de perdonar, gracias".

Esta respuesta, cargada de ironía, no pasó desapercibida por Magaly Medina. La conductora de televisión se burló del salsero y aplaudió la contundencia de Suheyn Cipriani, señalando que el comentario le pareció muy divertido y que ella "está en su derecho de perdonar o no".

La desconfianza hacia las disculpas de César Vega se basa en su historial amoroso. El salsero ha estado involucrado en diversos escándalos de infidelidad y rupturas públicas, lo que hace que sus pedidos de perdón sean recibidos con escepticismo tanto por el público como, evidentemente, por su expareja. La reciente respuesta de Suheyn Cipriani deja en claro que el daño causado parece ser irreparable.

En resumen, el intento de César Vega por redimirse públicamente se encontró con un muro de ironía y sarcasmo por parte de su expareja. La contundente respuesta de Suheyn Cipriani dejó un mensaje claro, el tiempo de perdonar errores pasados ha terminado, y todo indica que una reconciliación entre ellos está descartada.