¿Quién es el nuevo saliente de Suheyn Cipriani? Revelan que fue investigado por hurto y fraude

Durante la última emisión de "Magaly TV La Firme", la periodista Magaly Medina dejó en shock a todos al revelar el oscuro pasado del nuevo pretendiente de Suheyn Cipriani. El hombre identificado como Basten Flores Torres, de 34 años y natural de Iquitos, tuvo varios procesos penales, según reveló el programa.

¿Quién es Basten Flores Torres, saliente de Suheyn Cipriani?

La conductora Magaly Medina dejó en shock a todos al revelar en vivo el oscuro historial del nuevo pretendiente de Suheyn Cipriani. Según contó la 'Urraca', el hombre en cuestión se llama Basten Flores Torres, tiene 34 años, es de Iquitos y no tendría precisamente un pasado limpio.

Durante la emisión del 29 de octubre de "Magaly TV La Firme", la modelo llegó al programa para recibir un regalo, sin sospechar que terminaría envuelta en una fuerte polémica. Magaly no dudó en preguntarle si su nuevo galán era el mismo con el que fue vista semanas atrás en Surco, a bordo de una camioneta Porsche.

Aunque Suheyn intentó negarlo ante cámaras, la periodista soltó: "Cuando terminamos acá la conversación, ella me aceptó a mí que sí es su nuevo saliente", dijo Magaly, dejando a todos en silencio.

Captada con su galán en lujosa camioneta

Las cámaras del programa mostraron imágenes del pasado 8 de octubre, donde la exMiss Perú aparece junto a Basten Flores, comiendo ceviche dentro de una camioneta Porsche. Pero lo más llamativo fue que el vehículo no pertenecía a él, sino a un abogado de Iquitos llamado Gabriel Eguren Galván.

"Debe ser un excelente amigo para prestarle su tití y que lo maneje en Lima", comentó Magaly con ironía.

Además, el programa reveló que el hombre también habría sido visto manejando un Maserati, propiedad de otro empresario de Iquitos. Ante esto, Magaly lanzó una pregunta que dejó pensando a más de uno.

"Es bien raro, ¿no?, eso de que manejes carros de alta gama cuyos dueños viven en Iquitos. Si los compras allá, te los llevas, no los dejas acá. ¿Por qué manejaría carros que están a nombre de otras personas?... Voy a intentar parecer que no soy malpensada, pero mejor eso se lo dejo a la SUNAT, a la policía o a la Fiscalía. Ellos sabrán qué pensar", cuestionó.

Procesos por fraude y hurto

Pero el verdadero escándalo vino después. Según la investigación de "Magaly TV: La Firme", Basten Flores Torres tiene varios procesos penales en su contra. En Lima, fue investigado en 2011 por hurto agravado, y en el 2021, tuvo una investigación por delitos informáticos, y en 2022, por fraude informático.

Pero eso no fue todo. Además, en San Martín, en el 2013, fue investigado por posesión de explosivos, y en Piura, figura un proceso por fraude informático.

"Datos que no cualquiera tiene, pero que se encuentran en fiscalía", mencionó la voz en off del programa, mientras que a la exreina de belleza la llamaron "la reina de los malandros".

Magaly le manda un consejo a Suheyn

Con su característico tono irónico, la conductora cerró el informe con una advertencia directa a la modelo. Magaly señaló que prometió cuidarla y ya cumplió con ello al investigar a su nuevo saliente.

"Nosotros ya hicimos nuestro servicio a la comunidad, Suheyn. Te prometimos cuidar, te cuidamos. Solo te decimos, ya, guerra avisada no mata gente".

En conclusión, la revelación sobre el nuevo saliente de Suheyn Cipriani, Basten Flores Torres, dejó a más de uno sorprendido y puso nuevamente a la modelo en el centro de la polémica. Mientras el programa de Magaly Medina expuso los antecedentes del hombre con el que fue vinculada, la modelo ha preferido mantenerse en silencio. Parece que su historia seguirá dando que hablar.