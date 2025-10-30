Suheyn Cipriani continúa negando a su nuevo saliente con antecedentes judiciales: "Estoy soltera"

Hace unos meses, Suheyn Cipriani fue captada al lado de un joven en una discoteca y tiempo después, se averiguó el nombre de este nuevo saliente. Ante esto, salió un historial judicial de delitos y ahora, la modelo señala que es una persona soltera.

Suheyn Cipriani afirma su soltería

El programa de Magaly Medina compartió la transmisión en vivo que realizó Suheyn Cipriani luego de que se expusiera a su nuevo saliente. El hombre identificado como Basten Flores Torres, de 34 años y natural de Iquitos, tuvo varios procesos penales.

Ante esto, la modelo decidió pronunciarse por medio de sus redes sociales donde señala que no debe sentirse mal por nada ya que ha pasado por mucho y no ha hecho nada malo en su vida.

"Después de todo lo que he vivido en esta vida, después de todo lo que me ha pasado. Ustedes creen que yo me voy a sentir mal porque que no debe. No he hecho nada malo, estoy soltera puedo conocer a quien yo desee, no hay ningún problema con eso", expresó.

Luego, la modelo comenta que ya ha vivido cómo es una relación amorosa bajo la lupa del público y por ello, reafirma que si alguna vez vuelve a enamorarse no lo hará público.

"El día que yo tenga una relación, tampoco lo voy a contar porque ya viví una relación pública y nunca más lo volvería hacer porque cualquier problema que tengas es feo, igual no tengo una relación", agregó la modelo.

El consejo de Magaly

Ante estas declaraciones, la conductora de TV comenta que cuando conoció a Suheyn Cipriani tras el primer ampay le confesó que sí mantenía una relación, pero parece que tras lo sucedido habría terminado o aún lo mantendría oculto.

"¿Ya lo dejó o lo sigue negando? porque ya los hemos captado juntos y esa noche, me aceptó. Ella vio y me dijo que sí, pero ahora ¿Por qué lo esconde? será por todas esas cosas. No pues Suheyn, el hombre que te quiere tiene que estar orgulloso de ti. El hombre que te ama te tiene que valorar y tú también", dijo.

De esta manera, Magaly Medina da consejo a Suheyn Cipriani para que esté con una persona que la quiere mostrar en público y no esconderse. Por el momento, la modelo sigue afirmando que no está con nadie actualmente y excluye al nuevo saliente con quien fue ampayado.