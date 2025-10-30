Thalía Vera, Miss Región La Libertad, denuncia a Jessica Newton de presunta estafa: "Afecta mi imagen"

Jessica Newton es una de las exreinas de bellezas que se encuentra encargada de realizar los eventos que se realizan en Perú para representar a nivel internacional. Es así como ahora la miss Thalía Vera de Región La Libertad decidió realizar una grave acusación en contra de la madre de Cassandra Sánchez.

Grave denuncia de la Miss Región La Libertad

La joven Thalía Vera es una ingeniera que se coronó como Miss Región La Libertad, pero se presentó en el programa 'Arriba mi Gente' para realizar una grave acusación en contra la organización de Jessica Newton. La modelo denunció que la organización del Miss Perú no le habría dado el título que le corresponde según la franquicia oficial.

Es así como revela que Eder Peláez fue la persona que le aseguró tener los derechos de la marca Miss La Libertad ante Indecopi y el título que tenía que recibir sería Miss Perú Región La Libertad, no Miss Región La Libertad.

"Me llama y me indica que mi coronación había sido una estafa y que él iba a proceder legalmente", expresó.

¡Hace reclamo a Jessica Newton!

Es por ello, que Thalía Vera comenta que esta situación la viene perjudicando a su imagen y el trabajo que ha estado realizando en su reinado. Además, de que no habría tenido respuesta de Jessica Newton.

"Definitivamente, porque no solo ponen en tela de juicio el trabajo que vengo realizando como reina, sino también mi trabajo profesional. Afecta mi imagen. Ya pasó una semana y llevo una semana tratando de comunicarme de diferentes maneras. Hasta ahora no he tenido ninguna respuesta", agregó.

Luego, el programa de televisión se comunicó con Jessica Newton donde reveló que la directora de La Libertad es Magaly Venegas y que es una franquicia a parte de la cual no tendría ninguna comunicación. Ante esto, la modelo expresó.

"En la gala final, donde se elije a la representante de Miss La Libertad, Newton estaba presente. Cuando se hace la coronación de las reinas regionales, ella las avala y nos dice que, efectivamente, vamos a trabajar todo un año. Cuando a ti te venden (el concurso) es: Miss Perú La Libertad por Jessica Newton", dijo.

De esta forma, Miss Región La Libertad sigue manteniéndose firme con la grave acusación en contra del Miss Perú y Jessica Newton afirmando de haber sido presuntamente estafada. La joven Thalía Vera continuará buscando una respuesta ante la organización de belleza por el título que no recibió y afirma que le correspondía.