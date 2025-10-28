Magaly Medina sobre revelaciones de Nadeska Widausky en 'EVDLV': "Qué tal filosofía de vida"

Las declaraciones de Nadeska Widausky en El Valor de la Verdad la han vuelto a colocar en el centro de la polémica. La exbailarina y cantante, conocida como la "bomba sexy rubia", sorprendió al revelar detalles íntimos de su vida sentimental y sus vínculos con figuras del deporte y la política, generando revuelo en redes y comentarios de Magaly Medina en su programa.

Magaly Medina sobre las confesiones de Nadeska

La periodista Magaly Medina expresó su asombro ante las declaraciones de Widausky, quien en El valor de la verdad sostuvo una polémica filosofía de vida al afirmar que "hay hombres para el gasto y para el gusto". Según explicó la propia Nadeska, su motivación principal radica en el dinero y no siente reparos en usar su atractivo físico para obtenerlo.

"Creo que hasta Paula Manzanal se ha ruborizado al escucharla", comentó Medina en su programa. "Ella dice que hay hombres para el gasto y para el gusto. En su filosofía particular, ha dejado clarísimo que usa su sexualidad para conseguir dinero. Lo que más le impresiona en la vida es el dinero", añadió la conductora, visiblemente sorprendida por la franqueza de la modelo.

Las declaraciones de Nadeska generaron debate en redes sociales, especialmente cuando reconoció que no le importaba si los hombres con los que se involucraba eran casados. Incluso mencionó a un exalcalde de Pachacámac como parte de sus conquistas. Según sus palabras, prefería a los "feos con billetera gruesa", frase que rápidamente se volvió viral.

"Además, parece que nunca le importó meterse con hombres casados. El alcalde de Pachacámac también estaba casado y Cueva, en ese entonces, lo estaba con Pamela López. Y encima ella recalca que lo choteó porque solo le regaló mil dólares. Dice que le gustan los feos con billetera gruesa", añadió con ironía.

Nadeska y su encuentro con Christian Cueva

Durante su participación en el programa "El valor de la verdad", Widausky respondió sin dudar a las preguntas sobre sus vínculos con figuras públicas y deportistas. Una de las revelaciones que más impactó al público fue su afirmación de haber tenido un encuentro íntimo con Christian Cueva, mientras el jugador aún mantenía una relación con su esposa, Pamela López.

"Cueva hizo una reunión en un Airbnb en Miraflores. Tomamos, compartimos, conversamos y me cayó bien. Me gustó su compañía. No pensé que estaba casado", relató Nadeska frente a las cámaras. Luego añadió: "Altas horas de la noche ya quería ir a descansar y él entró a la habitación y se dio", provocando un silencio absoluto en el set.

La exbailarina también contó que el futbolista mantuvo contacto con ella por videollamadas, incluso cuando ambos se encontraban en distintos países. Según su versión, Cueva habría llegado a desarrollar un interés especial hacia ella.

"Me regaló dinero: $1.000. Me hacía videollamadas en ese momento. Yo ya estaba en otro país y él estaba en Emiratos.

Las declaraciones de Widausky generaron sorpresa entre los televidentes, especialmente por el contexto de la relación de Cueva, quien en ese entonces ya se encontraba casado con Pamela López.

Las declaraciones de Nadeska Widausky no solo generaron un fuerte impacto en redes sociales, sino que reabrieron el debate sobre los límites de la vida privada y pública de las figuras mediáticas. Mientras Magaly Medina considera que la modelo solo mostró su forma de ver el mundo sin filtros, el público se divide sus opiniones.