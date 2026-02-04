Raysa Ortiz advierte al novio de su hermana Sirena, Gabriel Meneses: "Nadie puede hacerle daño"

De manera sorpresiva se reveló la relación entre Gabriel Meneses y Sirena Ortiz tras poco de haberse iniciado. Ahora, su hermana Raysa Ortiz advierte al chico reality de 'EEG' para que no haga daño a su gemela.

Raysa Ortiz advierte a Gabriel Meneses

Sirena Ortiz estuvo acompañando a Gabriel Meneses en uno de los programas de 'Esto es Guerra'. Es así como respondió algunas preguntas de su relación con el chico reality, pero también su hermana aprovechó la oportunidad de mandarle una advertencia al joven, aunque también señaló algunas muy buenas cualidades.

"Gran persona, gran amigo, gran cuñado, nos engríe a las dos. Nunca se ha confundido (de las gemelas), siempre Sirena el amor de su vida. Yo siempre cuidando a mi hermana, porque nadie puede hacerle daño a mi hermana, siempre la voy a cuidar. ¿okey?, yo siempre la voy a cuidar como si fuera su hermana mayor", expresó.

¿Qué dijo Sirena de su relación?

En otro momento de la conversación, Sirena Ortiz contó sentirse muy bien en su corta relación que va teniendo con el chico reality Gabriel Meneses. Aunque, afirma que ya conoció parte de la familia de su novio.

"Yo soy muy feliz con Gabriel, estamos muy bien (...) Él me dijo que me podía ayudar, él siempre apoyándome en todo. Yo ya conocí a su mamá, a su papá, a su hermano. Me cocinó el domingo, siempre me cocina, es muy lindo", comentó.

Así mismo, comentó que él todavía no ha podido conocer a sus padres, pero sin duda lo harán dentro de muy poco tiempo. Según reveló la joven, la reunión no se ha dado todavía porque su madre ha estado un poco delicada y su padre ha estado ocupado, pero afirma que solo es cuestión de poco tiempo.

"Lindos todos la verdad, él todavía. Mi mamá está un poco mal ahora y mi papá está haciendo otras cosas, no se ha dado la oportunidad. Pero sí obviamente, en cualquier momento se va a dar la oportunidad. Va a conocerlos", señaló.

De esta manera, Sirena Ortiz ha revelado sentirse muy feliz con su nueva pareja Gabriel Meneses, tanto que lo acompañó en uno de sus programas en 'EEG'. En aquella ocasión también estuvo Raysa Ortiz, quien no dudó en advertir al chico reality que siempre cuidará de su hermana y espera que nunca le hagan daño, pero dejó en claro que hasta el momento el joven se ha portado más que excelente.