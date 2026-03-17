Flor Guerrero denuncia amenazas de extorsión tras atentado contra Jhon Leyva: "Pido garantías para mi vida"

La muerte de Jhon Leyva, promotor de eventos, conmocionó al mundo del folclore. Sus restos fueron velados ayer en el Huaralino Internacional de Los Olivos, en un homenaje que reunió a familiares, amigos y colegas. En medio del homenaje, Flor Guerrero, compañera que estuvo con Leyva minutos antes de su muerte, reveló haber recibido amenazas de extorsión.

Flor Guerrero denuncia amenazas tras la muerte de su amigo

A menos de 48 horas del asesinato de Jhon Leyva, Flor Guerrero reveló que grupos criminales le han exigido el pago de 10 mil soles. Durante el velorio, la cantante compartió los mensajes intimidantes que recibió, evidenciando la presión a la que se enfrenta.

"Mira, somos del cono norte, los gatilleros y mira que solo que colabores con nosotros. El monto es de 10 mil soles, ya a tu amigo ya lo verá, solo te dejamos que nos des una respuesta", reveló Guerrero sobre los mensajes a Panamericana.

La artista aprovechó la ocasión para hacer un llamado enérgico a las autoridades, exigiendo garantías para su vida y solicitando que los responsables de la extorsión sean detenidos.

"¿Dónde están las autoridades, acaso quieren verme muerta a mí también? Me han amenazado pidiéndome cupo, esto no va a cambiar mientras las autoridades sigan sentadas, calentando su silla. Pido justicia y garantías para mi vida; si pasa algo, no sé. Nosotros ya no estamos libres de nada", expresó entre lágrimas.

Deysi Araujo recuerda su relación laboral con Jhon Leyva

Durante su participación en el programa América Hoy, Deysi Araujo sorprendió al revelar que Jhon Leyva habría enfrentado amenazas y extorsiones que, según indicó, comenzaron entre los años 2023 y 2024. De acuerdo con su testimonio, el promotor se vio obligado a abandonar el país temporalmente por temor a represalias.

"El pagaba cupos y lo venían amenazando desde el 2023 y 2024, si no me equivoco. Él huye para España por tres meses porque tiene su familia allá, pero él amaba el folclor y es por eso que se vino", relató Araujo.

Deysi Araujo también señaló que el promotor no solo enfrentaba amenazas de una sola organización criminal. Según explicó, Leyva habría recibido llamadas de distintos números y presiones provenientes de varias bandas dedicadas a la extorsión.

"El decía que recibía llamadas de diferentes teléfonos y que pagaba cupos, pero al mismo tiempo habrá recibido amenazas de otras bandas también", afirmó.

@rkt696 Florcita Guerrero se quiebra por muerte de Jhon Leyva en América Hoy ♬ sonido original - rkt696

En conclusión, el velorio de Jhon Leyva evidenció el dolor por su partida y la grave situación de extorsión que afecta a artistas y promotores. Las denuncias de Flor Guerrero y Deysi Araujo resaltan la urgencia de que las autoridades garanticen seguridad y detengan a los responsables.