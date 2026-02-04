MIMP inició proceso por estado de protección de los hijos de Samahara Lobatón, según su abogado

Hace unos días, Samahara Lobatón señaló que el MIMP estarían saltándose varios procesos y que estarían tratando de quitarle a sus hijos tras la agresión que sufrió de Bryan Torres. Ahora, su abogado ha salido a señalar que han iniciado un proceso administrativo para la protección de los niños de la influencer.

Esto informó el abogado de Samahara Lobatón

En el programa 'Entrometidos', el abogado de Samahara Lobatón decidió esclarecer lo que su patrocinada dijo sobre que el MIMP estaría buscando quitarle sus hijos saltándose algunos protocolos. Es así como señaló que se ha iniciado un proceso de protección por los menores de edad.

"El proceso que se viene ventilando en el Ministerio de la Mujer, de Samahara frente al estado de protección de sus hijos. El día sábado a las 11 de la noche la notificaron, con una resolución donde dan inicio a un proceso administrativo por estado de protección de sus hijos. Buscan llevar a cabo ciertas diligencias a fin de determinar si se declara o no se declara en estado de protección de los menores. Son 3 diligencias: la visita social, informe psicológica de las partes y la declaración de la víctima", expresó.

Ante esto, señala que este proceso trata de resguardar la protección sobre los menores ante la denuncia de agresión en su hogar, pero señala que la influencer no habría desprotegido en ningún momento a sus niños, a pesar de lo que ha vivido.

"Cuando inician este proceso apuntan a la separación temporal de los menores a la madre, a fin de salvaguardar sus derechos y sus cuidados. No existe ningún estado de desprotección de los menores frente a mi patrocinada, ella no ha incurrido en ningún hecho grave en agravio de sus menores hijos", agregó.

¿Samahara ha pasado pericias psicológicas?

Así mismo, el representante de Samahara Lobatón comentó que hasta el momento la influencer no ha realizado ninguna pericia psicológica por el Ministerio de la Mujer, ya que no le han programado.

"No, todavía el Ministerio no le ha programado. Personalmente estoy conversando con el abogado a fin de se lleve a cabo su evaluación psicológica. Pero todavía no se ha programado la fecha", agregó.

De esta manera, el abogado de Samahara Lobatón que este proceso administrativo para la protección de menores se ha iniciado contra su patrocinada, pero que ella nunca los habría desprotegido en ningún momento y que siempre estuvieron fuera de las peleas que tenía con Bryan Torres.