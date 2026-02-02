Pamela López es acusada por su amiga íntima de no hacerse cargo de sus hijos: "Ella se iba a tomar"

Hace unos días, Christian Cueva compartió un mensaje donde señalaría a las personas que Pamela López habría estado involucrada anteriormente y con hombres casados. Ante esto, la influencer siempre señaló también haberse hecho cargo de sus hijos, ahora su amiga Selene Cucat la delató.

¿Qué dijo de Pamela López?

El programa 'Amor y Fuego' compartió unos audios que se viralizaron por las redes sociales donde se escucha una conversación que sería de Christian Cueva con la amiga de Pamela López, Selene Cucat. Esta persona habría dado bastante información de la influencer, incluso señalando que sus hijos habrían sido cuidados por sus nanas.

"pero ¿Cuándo se ha hecho cargo Pamela de los bebés? a su hija... nunca se hizo cargo de Fabiana primero. Todo el tiempo quien la crío fue Betita, ella se iba a tomar. La vida que está haciendo actualmente es la misma Pamela que yo conocí a los 20 años", expresó.

Incluso, en la conversación señala que durante su relación con Christian Cueva pensó que había madurado, ya que se había limitado algunas cosas, pero afirma que después de su separación, la 'KittyPam' habría vuelto a la andanzas de cuando tenía 20 años.

"Te lo juro Christian, yo pensé que había madurado contigo, porque cuando estuvo contigo moduló muchas cosas. Mañana, tarde, noche, quería tomar todo el tiempo, ya hay momento, hay épocas, tampoco yo soy su cucufata ojo", comentó.

Amiga le reclamó por exponer a sus hijos

En otro momento de la conversación, la amiga de Pamela López reveló que muchas veces conversó con la influencer para que dejara de exponer a sus hijos en sus redes sociales y los problemas que tiene con Christian Cueva.

"Ella todo lo publica, como le digo ¿Qué necesidad de exponer a los bebés? ¿Qué necesidad de salir ya a insistir en un tema que ya no tiene ni pies? Ya ha pasado más de un año, como le dije a ella, trata de sanar, trata de olvidarte, él ya no quiere nada contigo. Él no se va a voltear a mirarte, yo se lo he dicho Christian, te lo juro por Dios", se escucha en el audio.

De esta manera, Selene Cucat que fue amiga íntima de Pamela López durante varios años, antes de su relación con Christian Cueva, y después de su separación, reveló varios detalles de su vida pasada y presente. Así mismo, señaló que la influencer no se habría hecho cargo de sus hijos aparentemente por irse de juerga.