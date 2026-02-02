Melissa Paredes cuestiona la relación de Yahaira Plasencia con Luis Fernando: "Ella da para más"

La actriz y conductora Melissa Paredes no se guardó nada al opinar sobre la relación sentimental de Yahaira Plasencia con el empresario Luis Fernando Rodríguez, conocido como 'El Diablo'. Para la exreina de belleza, la salsera "da para más" y no ve claro el futuro de este romance.

Melissa Paredes sobre relación de Yahaira Plasencia y Luis Fernando

En "América Hoy", Melissa Paredes opinó sobre la vida sentimental de Yahaira Plasencia con Luis Fernando Rodríguez. La actriz fue consultada directamente sobre si veía futuro en la relación de la cantante con el empresario conocido como 'El Diablo' y su respuesta llamó la atención de todos.

El tema se puso sobre la mesa luego de que el tarotista Frank Mendizábal comentara que, según sus cartas, Yahaira y 'El Diablo' terminarían oficializando su relación tras un viaje. Esto generó un debate entre los conductores del programa. Janet Barboza fue una de las primeras en reaccionar.

"Entonces, Frank, ves en las cartas que Yahaira va a oficializar a Don Diablo (Sí). Yo pensé que lo iba a mantener siempre en reserva medio ahí, en la sombra", dijo Janet.

A su turno, Melissa Paredes dio su punto de vista. Señaló que la cantante habría optado por manejar su romance con cuidado para evitar críticas del público.

"Yo más que todo pensé que iba a hacer eso por el tema del público, de que no se le venga encima, que no le digan cosas, más que todo, yo creo por ese lado", dijo.

La conversación continuó y fue ahí cuando Edson Dávila le lanzó la pregunta directa a Melissa Paredes sobre si veía futuro en la relación, lo que dio paso a su comentario más contundente. Melissa aclaró que no conoce personalmente a Luis Fernando, pero aseguró que su opinión nace de la imagen que tiene de Yahaira como mujer y artista.

"(¿Le ves futuro o no?) Es que no sé. Yo la verdad no conozco al señor, pero yo creo que Yahaira da para más. Ella es una mujer guapa, exitosa, trabajadora", comentó Melissa.

Melissa explica sus palabras

Al ser consultada sobre qué le parecía 'El Diablo', la actriz fue clara y sincera. Melissa explicó por qué no lo ve como una pareja adecuada.

"(¿Qué no te gusta de 'Don Diablo'?) No lo conozco, en realidad no tengo idea... (¿Por qué no crees que es suficiente para ella?) Lo veo muy mayor para ella, como que ya está en otra", señaló Melissa.

Cuando le recordaron la edad del salsero, Melissa no dudó en reaccionar con sorpresa. Incluso dejó en claro que no se siente identificada con esa comparación.

"(Tiene 39, casi de tu edad) ¿Ah sí? Yo no tengo esa edad, Janet, por favor. (Parece mayor, pero no es) No sé", expresó Melissa Paredes.

En conclusión, Melissa Paredes cuestionó la relación de Yahaira Plasencia con Luis Fernando Rodríguez, conocido como 'El Diablo', al considerar que la cantante "da para más". Hasta el momento, Yahaira no se ha pronunciado sobre estos comentarios y continúa enfocada en su carrera musical, mientras su vida sentimental sigue siendo tema de conversación en la farándula.