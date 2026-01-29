RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Se defiende!

Yahaira Plasencia responde a Samahara tras acusarla de destruir un hogar: "La gente sabe quién soy"

Yahaira Plasencia respondió a la acusación de Samahara Lobatón y aseguró que el tiempo ha demostrado quién es. Además, dejó claro que prefiere mantenerse alejada de los escándalos.

Yahaira Plasencia rompe su silencio tras ser acusada por Samahara Lobatón de destruir un hogar.
Yahaira Plasencia rompe su silencio tras ser acusada por Samahara Lobatón de destruir un hogar. (Composición Karibeña)
29/01/2026

Yahaira Plasencia salió al frente luego de que Samahara Lobatón la acusara públicamente de haber destruido un hogar cuando oficializó su relación con Jefferson Farfán. La cantante rompió su silencio y aseguró que el tiempo ha demostrado quién es realmente, dejando claro que se mantiene tranquila, enfocada en su trabajo y sin ganas de entrar en más polémicas.

Yahaira responde tras las duras acusaciones de Samahara

Las declaraciones de Samahara Lobatón durante un live en TikTok generaron gran revuelo en redes sociales. La influencer fue directa al señalar a Yahaira Plasencia por su pasado con Jefferson Farfán, lo que llevó a la salsera a pronunciarse para aclarar su posición y recordar que este tema ya fue explicado hace años.

En entrevista con "Espectáculos de Verano", Yahaira sostuvo que siempre ha hablado con la verdad. Resaltó que el público ha podido ver con el tiempo la clase de persona que es. 

"Creo que en su momento, la otra persona, que ya saben quién es (Jefferson Farfán), lo aclaró, yo también lo aclaré, y creo que con el tiempo la gente se ha dado cuenta de cómo son las cosas verdaderamente, y se han dado cuenta también de la clase de persona que soy yo", señaló.

La intérprete de salsa recalcó que hoy prefiere mantenerse alejada de los escándalos. Comentó que busca concentrarse en su carrera artística, que sigue creciendo con nuevas producciones y presentaciones. 

"Yo desde el día uno me he mantenido trabajando, tranquila, con aciertos y desaciertos, pero creo que con el tiempo la gente va sacando su conclusión de quién es quién", agregó.

@ameg_pe

28.01.26 | Yahaira Plasencia se defiende de Samahara Lobatón tras acusarla de destruir un hogar. Fuente: Espectáculos de Verano

♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Además de responder por las acusaciones, Yahaira fue consultada por la complicada situación que atraviesa Samahara Lobatón tras la denuncia contra Bryan Torres. Sin entrar en detalles ni tomar partido, la cantante prefirió dar un mensaje general y contundente en contra de cualquier forma de violencia.

"Cualquier acto de violencia psicológica, física, es repugnable, o sea, es garrafal. Yo creo que tiene que caer todo el peso de la ley y no victimicemos a nadie y no lo pasamos por alto", expresó, mostrando su postura clara sobre este delicado tema.

La salsera también habló brevemente sobre su hermana Silvana, quien recientemente denunció que su expareja intentó buscarla pese a tener pareja. Yahaira evitó profundizar.

"Mi hermana es una persona adulta, ya sabe lo que hace. Prefiero no meterme en ese tema", comentó la salsera sobre el tema.

¿Qué dijo Samahara Lobatón sobre Yahaira Plasencia?

Durante una transmisión en vivo en TikTok, Samahara Lobatón fue tajante al referirse a Yahaira Plasencia. La influencer aseguró que la cantante no tuvo consideración por el dolor de su familia cuando hizo pública su relación con Jefferson Farfán.

"Tú no te puedes mofar del dolor de otra persona porque Dios castiga, y mucho menos del dolor de una familia", dijo Samahara, antes de lanzar una dura acusación: "Ella bien feliz y campante salió a lucir al papá de mis hermanos sabiendo que había roto una familia, porque ya estaban mis hermanos".

@josepastord #greenscreen Esto mencionó!!!😨🔥Ig:josepastord💥 #samaharalobaton #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

Estas palabras generaron una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios se dividieron entre quienes respaldan a Samahara y quienes defienden a Yahaira, resaltando que el tiempo ha demostrado su evolución personal y profesional.

En conclusión, Yahaira Plasencia respondió a las acusaciones de Samahara Lobatón, dejando en claro que no desea reabrir polémicas del pasado y que su prioridad es seguir enfocada en su carrera musical. La salsera aseguró que el tiempo ha permitido aclarar los hechos y prefirió mantenerse al margen del conflicto, mientras la controversia sigue generando reacciones divididas en redes sociales.

