Yahaira Plasencia anuncia colaboración con Ale Seijas de Amor Rebelde: "Atentos"

Hace unos días, Yahaira Plasencia anunció que viene preparada para sacar nueva música en este 2026 y ya está en marcha todos sus planes. Es así como reveló que viene preparando un tema al lado de Ale Seijas, vocalista de Amor Rebelde.

Nueva colaboración con Ale Seijas

Por medio de las redes, Yahaira Plasencia ha contado que se encuentra en medio de varios ensayos para sus próximas producciones musicales. La salsera reveló que lanzará un tema de cumbia y lo grabará con Amor Rebelde.

"Por fin terminamos el ensayo, pero con una grande con la agrupación de Amor Rebelde y tengo aquí a esta hermosura con Ale. Estamos haciendo un mix increíble", expresó Yahaira y Ale Seijas agregó: "Buenísimo, lo que se viene con Yahaira Plasencia, así que ya saben, atentos"

Así mismo, señala que se trataría de un mix de cumbia aparentemente que contará con más voces del grupo, a parte de Ale Seijas. Aún no ha dado fecha del lanzamiento, pero afirma que aún seguirán ensayando antes de grabar.

"Se viene algo espectacular con Amor Rebelde, la canción está muy bonita y me encanta conocer a las chicas, ya van a ver a todas, pero hoy vino a ensayar solo Ale y la canción está súper bonita. Lo que se viene está increíble", comentó la cantante de salsa emocionando más a sus seguidores por todo lo que se viene.

Yahaira con Ale Seijas pic.twitter.com/5KdopgrgDK — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) January 28, 2026

La gira de Yahaira Plasencia

Yahaira Plasencia también mira hacia adelante en lo profesional. La cantante anunció con entusiasmo su gira por Estados Unidos, la cual se realizará en febrero de 2026 y marcará su regreso a los escenarios internacionales tras algunos años. Por ello, la cantante está tratando de dejar todo listo antes de su partida al exterior.

La gira arrancará el 13 de febrero en Virginia, seguirá el 14 en Connecticut y el 15 en New Jersey. Luego, continuará el 20 en Miami y cerrará el 21 de febrero en New York. La artista invitó a su público a acompañarla en estas presentaciones, prometiendo shows llenos de salsa, ritmo y mucha energía.

De esta manera, Yahaira Plasencia ha demostrado que este año viene con todo en su carrera musical. Viene preparando varias colaboraciones musicales con diferentes artistas nacionales, pero entre ellos está el grupo de cumbia Amor Rebelde. La salsera apareció ensayando un nuevo tema al lado de la vocalista Ale Seijas en el estudio de grabación.