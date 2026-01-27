RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Cumbia

¿Nueva cumbia?

Yahaira Plasencia anuncia colaboración con Ale Seijas de Amor Rebelde: "Atentos"

A través de sus redes, la salsera Yahaira Plasencia lanzará una nueva canción de cumbia al lado de la artista Ale Seijas, que pertenece a Amor Rebelde.

Yahaira Plasencia anuncia colaboración con Ale Seijas de Amor Rebelde
Yahaira Plasencia anuncia colaboración con Ale Seijas de Amor Rebelde (Composición Karibeña)
27/01/2026

Hace unos días, Yahaira Plasencia anunció que viene preparada para sacar nueva música en este 2026 y ya está en marcha todos sus planes. Es así como reveló que viene preparando un tema al lado de Ale Seijas, vocalista de Amor Rebelde

Nueva colaboración con Ale Seijas 

Por medio de las redes, Yahaira Plasencia ha contado que se encuentra en medio de varios ensayos para sus próximas producciones musicales. La salsera reveló que lanzará un tema de cumbia y lo grabará con Amor Rebelde. 

"Por fin terminamos el ensayo, pero con una grande con la agrupación de Amor Rebelde y tengo aquí a esta hermosura con Ale. Estamos haciendo un mix increíble", expresó Yahaira y Ale Seijas agregó: "Buenísimo, lo que se viene con Yahaira Plasencia, así que ya saben, atentos"

Así mismo, señala que se trataría de un mix de cumbia aparentemente que contará con más voces del grupo, a parte de Ale Seijas. Aún no ha dado fecha del lanzamiento, pero afirma que aún seguirán ensayando antes de grabar. 

"Se viene algo espectacular con Amor Rebelde, la canción está muy bonita y me encanta conocer a las chicas, ya van a ver a todas, pero hoy vino a ensayar solo Ale y la canción está súper bonita. Lo que se viene está increíble", comentó la cantante de salsa emocionando más a sus seguidores por todo lo que se viene. 

Yrma Guerrero defiende a las cantantes de Corazón Serrano tras comentarios de Edwin Guerrero: "Los tacos cansan"
Lee también

Yrma Guerrero defiende a las cantantes de Corazón Serrano tras comentarios de Edwin Guerrero: "Los tacos cansan"

La gira de Yahaira Plasencia

Yahaira Plasencia también mira hacia adelante en lo profesional. La cantante anunció con entusiasmo su gira por Estados Unidos, la cual se realizará en febrero de 2026 y marcará su regreso a los escenarios internacionales tras algunos años. Por ello, la cantante está tratando de dejar todo listo antes de su partida al exterior.

La gira arrancará el 13 de febrero en Virginia, seguirá el 14 en Connecticut y el 15 en New Jersey. Luego, continuará el 20 en Miami y cerrará el 21 de febrero en New York. La artista invitó a su público a acompañarla en estas presentaciones, prometiendo shows llenos de salsa, ritmo y mucha energía. 

Yarita Lizeth se confiesa en pleno concierto y admite que es celosa con Alejandro Páucar: "Tengo miedo a perderte"
Lee también

Yarita Lizeth se confiesa en pleno concierto y admite que es celosa con Alejandro Páucar: "Tengo miedo a perderte"

De esta manera, Yahaira Plasencia ha demostrado que este año viene con todo en su carrera musical. Viene preparando varias colaboraciones musicales con diferentes artistas nacionales, pero entre ellos está el grupo de cumbia Amor Rebelde. La salsera apareció ensayando un nuevo tema al lado de la vocalista Ale Seijas en el estudio de grabación. 

Temas relacionados Ale Seijas Amor Rebelde colaboración feat Yahaira Plasencia

Siga leyendo

Lo Más leído

Pedro Aquino habría sido separado indefinidamente de Alianza Lima por presunta indisciplina en Uruguay

Famosa tiktoker fue secuestrada y conmociona las redes sociales: video capta el preciso momento

Falleció Jian Carlos Moscol, más conocido como "JC", excantante de los Cantaritos de Oro

Parejas de Zambrano, Trauco y Peña toman radical decisión en redes tras grave denuncia

Falleció reconocido chico reality a los 27 años tras sufrir un paro cardiaco: ¿De quién se trata?

últimas noticias
Karibeña