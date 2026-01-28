Melissa Klug niega versión de abogado de Bryan sobre video de agresión: "Jamás fue editado ni es IA"

Melissa Klug salió al frente para desmentir con firmeza las declaraciones del abogado de Bryan Torres, quien señaló que el video donde se ve una "presunta agresión" contra Samahara Lobatón no sería original y podría haber sido editado con inteligencia artificial. La empresaria chalaca negó esa versión, defendió la veracidad de las imágenes y aseguró que su única preocupación es proteger a su hija.

Melissa Klug niega versión de abogado de Bryan Torres

En una entrevista, Melissa Klug fue directa al negar que el video de la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón haya sido manipulado tras las declaraciones del abogado del cantante. Aseguró que su misma hija aceptó la veracidad del clip.

"Ese video jamás fue editado ni creado por IA, tengo grabada a Samahara cuando me dice que ese video solamente lo tenía su mejor amiga, su abogado, Bryan, ella y la mamá de Bryan. Me dijo que el video duraba como veinte minutos", aseguró con firmeza.

Melissa también expresó su dolor y frustración al ver que su hija. La chalaca cree que Samahara estaría siendo influenciada para no denunciar.

"Ese infeliz, desgraciado, no va a lograr que deje a mi hija en sus manos, iré hasta el final. Samahara está enferma y por eso no está viendo por sus ojos, sino los de su verdugo", declaró visiblemente afectada.

Además, lanzó duras acusaciones contra Bryan Torres, a quien responsabiliza de manipular emocionalmente a su hija. Señaló que la situación la preocupa mucho.

"Esa rata la tiene manipulada diciendo: 'Tu mamá es mala, me quiere quitar a mis hijos, meterme preso'. Desgraciado, el abusador, agresor, es él, mala sería si me quedo mirando cómo termina muerta mi hija por su verdugo", expresó a Trome.

¿Cuál fue la versión del abogado de Bryan Torres

Las declaraciones del abogado Christian Salas, emitidas en el programa "Arriba mi gente", generaron gran polémica, pues puso en duda la autenticidad del material que se difundió en redes sociales. Ante esto, Melissa no dudó en responder con dureza y dejar clara su postura. Durante su intervención televisiva, el abogado del salsero afirmó que el video no puede considerarse una prueba contundente.

"El intento de feminicidio no ha existido, a tal punto que ese día, el 1 de diciembre, no se denunció. Ella misma (Melissa Klug) dijo 'mi hija jamás me contó que ese día hubo agresión'", señaló.

Además, sostuvo que las imágenes solo serían válidas si provinieran de una fuente original y si los involucrados las reconocieran. Incluso, dejó abierta la posibilidad de que el material haya sido alterado con tecnología.

"El video sería contundente si fuera de una fuente original, si no estuviera editado y si los involucrados dijeran 'sí, somos nosotros, es nuestra habitación. Hoy en día, con toda la tecnología que hay, con toda la edición que hay, es posible que aquí hayan sido sorprendidos, primero los medios de comunicación y luego la señora Melissa Klug (¿Está diciendo que podría ser IA?) No podríamos afirmarlo porque tendríamos que pasar una pericia, pero sobre el original", agregó.

Estas declaraciones encendieron la indignación de Melissa Klug, quien considera que se está intentando minimizar un hecho grave. La empresaria recalcó que no permitirá que se desacredite un video que, según ella, muestra claramente una agresión y que su objetivo principal es evitar que su hija siga siendo dañada. La empresaria insiste en que el video es real y que su difusión debe servir para generar conciencia.

Mientras tanto, el caso sigue generando opiniones divididas en la opinión pública. Algunos piden que se investigue a fondo para esclarecer los hechos, mientras otros cuestionan la falta de una denuncia formal por parte de Samahara. Lo cierto es que la polémica sigue creciendo y mantiene en vilo al mundo del espectáculo.

En conclusión, Melissa Klug dejó en claro que no dará marcha atrás y que seguirá defendiendo a su hija Samahara Lobatón hasta las últimas consecuencias. La empresaria niega cualquier manipulación del video de agresión de Bryan Torres y rechaza las versiones que buscan minimizar lo ocurrido. En medio de la controversia, el caso continúa abierto y promete nuevos capítulos en la farándula peruana.