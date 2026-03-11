Mario Hart responde sobre rumores de separación con Korina Rivadeneira: "Es un tema privado"

Mario Hart se casó con Korina Rivadeneira en 2017, desde entonces han formado una bella familia con dos hijos. Ahora, parece que el matrimonio de los exchicos realitys estaría en problemas y en proceso de separación.

¿Se separa de Korina Rivadeneira?

El programa de 'Amor y Fuego' fue en busca de Mario Hart para consultarle sobre los recientes rumores de un proceso de separación con Korina Rivadeneira. A casi nueve años de su matrimonio, la pareja estaría pasando por un mal momento, pero el piloto prefiere mantenerlo en privado.

"Son temas privados que creo tenemos derecho de mantenerlo en privado. Si en algún momento se da que tenemos que comunicar o anunciar algo, nos encargaremos nosotros también como dos personas responsables de hacerlo", expresó.

En otro momento, el periodista comenta que ya no han publicado fotografías juntos como pareja o en familia desde diciembre del 2025. Ante esto, el exchico reality señala que están tranquilos, y cuando tengan que comunicar algo, lo harán.

"Es un poco del negocio de las redes, uno deja de ver algo y empieza a tejerse sus historias. La verdad que nuestros temas familiares de un tiempo para acá hemos decidido mantenerlo en privado, pero lo único que te puedo decir es que estamos tranquilos, está todo tranquilo", agregó el piloto al medio de tv.

¿Mario Hart confirma crisis?

Ante falta de confirmación de una separación de su matrimonio, el reportero le consulta si vienen pasando por una crisis o altibajos. Ante esto, Mario Hart señala que en toda relación existe tal hecho o al menos, en el suyo. Así mismo, es parte de vivir juntos y no todo es felicidad. Al hablar de esta manera podría confirmar que efectivamente no estarían muy bien como pareja.

"Por supuesto, los matrimonios están llenos de crisis. No todo es siempre color de rosa, felicidad, sería lindo, pero te mentiría o bueno no sé, capaz existen matrimonios felices todo el tiempo, pero lo normal es que hayan estos altibajos. Es parte de la convivencia, parte de formar una familia, parte del matrimonio", señaló finalmente en la entrevista.

De esta manera, Mario Hart no descarta una separación de Korina Rivadeneira en medio de muchos rumores de separación. Como ya no publican fotos juntos como pareja como anteriormente, el piloto señala que aparentemente podrían estar pasando una crisis en su matrimonio y que no todo es felicidad, pero que cualquier anunció, ellos lo darán a conocer.