Pamela Franco sorprende al revelar que ella es la representante de Cueva: "Tengo que recuperar lo del bolso"

Pamela Franco volvió a convertirse en tema de conversación tras su reciente aparición en el programa Habla Chino, donde habló sobre su presente musical y sobre la dinámica que mantiene con Christian Cueva. La cantante no solo anunció nuevos proyectos al lado del futbolista, sino que también llamó la atención al confirmar que ahora se encarga de manejar la representación artística de su pareja.

Pamela Franco confirma que es la manager de Christian Cueva

Durante la entrevista, Franco comentó que en diciembre realizará junto a Cueva un evento denominado Tour Cervecero, un proyecto con el que buscan consolidar su faceta como dupla musical. Contó que el jugador no se limitará a acompañarla en algunas canciones, sino que también tendrá momentos en solitario.

"Ha mejorado mucho en el canto. A él le gusta, le echa muchas ganas. Estoy enamorada. Hay un par de canciones que él cantará solo. Él es un show en el escenario, también es animador", señaló la artista, dejando claro que Cueva se siente cada vez más cómodo frente al público.

El conductor Aldo Miyashiro quiso saber cómo organizan la parte económica del show y quién se encarga de cobrar por las presentaciones. Franco no dudó en responder.

"Yo, pues hermano, soy su representante. Es que tengo que recuperar lo del bolso, el me dijo que le gustaba estaba tirando indirectas creo", dijo entre risas, recordando el costoso bolso Goyard que compró como regalo de cumpleaños para el futbolista. Aunque evitó mencionar el precio, aclaró que "invertí sus monedas, pero había ahorrado".

Pamela Franco lanza indirecta a Pamela López

La conversación también tocó aspectos personales. Pamela Franco aseguró que atraviesa una etapa de estabilidad junto a Christian Cueva y que ambos mantienen proyectos a largo plazo. La cumbiambera reveló que desea construir una vida con el futbolista, no solo en lo sentimental, sino también en lo laboral.

"Queremos hacer una vida juntos y trabajar juntos, no solamente en la música, sino que hacer otras cosas. Yo estoy en un momento de mi vida donde yo me proyecto, yo trabajo y él trabaja para los hijos, pero sabemos que la música es ingrata, el fútbol también termina en algún momento, entonces hay que ver en el futuro lo que se hace", explicó.

Sin embargo, uno de sus comentarios generó interpretaciones inmediatas. Franco lanzó una frase que muchos tomaron como una indirecta hacia Pamela López, aún esposa de Cueva, quien en diversas ocasiones ha sido señalada en redes por no tener un trabajo formal.

"A mí me gusta trabajar, a mí me gusta chambear, porque a mí me gusta tener mi dinero, porque soy desobediente y siento que la que no trabaja tiene que obedecer ja ja ja. Soy malcriada, me dices esto, yo te digo lo otro", expresó con humor, aunque su declaración desató especulación sobre el destinatario del mensaje.

Pamela Franco dejó varias frases que alimentan la conversación mediática. Su afirmación de que funge como representante de Christian Cueva y la indirecta sobre la importancia de trabajar abrieron nuevas interpretaciones sobre el rol que ambos asumen en su relación.