Magaly se burla de Ethel Pozo tras llorar por salida de productor de América Hoy: "Dice que estaba de luto"

En el último programa de 'América hoy', el productor Armando Tafur se despidió para emprender una nueva aventura en su carrera y causó la tristeza de la conductora Ethel Pozo. Es así como Magaly no dudó en criticar a la hija de Gisela Valcárcel por hacer un show en vivo.

Magaly Medina se ríe de Ethel Pozo

En su programa de TV, Magaly Medina señaló que Ethel Pozo volvió a llorar en vivo en su programa de TV luego de que se anunciara la salida del productor Armando Tafur. Para la 'urraca', la hija de Gisela Valcárcel habría exagerado un poco, ya que igual lo seguirá viendo porque están cerca.

"¿Qué pasó? Ethel apareció en la mañana vestida de luto porque se iba su productor hasta lloriqueo, bueno hace tiempo que no lloraba ¿no? Por qué llora, si su productor se va a Panamericana con Gise porque todo GV se va con ella", expresó.

Además, la periodista le recalcó que el productor es muy cercano a la familia Valcárcel y que se seguirían viendo todos los días como es costumbre. Incluso, minimizó la salida de Armando Tafur, ya que seguiría trabajando para GV Producciones.

"El papá Armando está a dos cuadras de su casa y va a llorar ¿Cómo vas a llorar por eso? Si no supieras a dónde se va, si al hombre lo hubieran nombrado Gerente de Contenido de Univisión de Telemundo, no sé. A dos cuadras lo vas a ver todos los días, cerquita. Además, todos los almuerzos en la casa de la mamá, se van a ver a cada rato", dijo.

Todos se irían con Gisela Valcárcel

En otro momento, la conductora de TV menciona que sin duda, el productor se retiró antes porque está planeando todo para el 2026 en el otro canal de Panamericana. Incluso, la gran mayoría de sus trabajadores se irían de canal 4 al canal 5.

"Se va porque lo necesitan para preparar los programas para el próximo año, tiene que irse antes, es lógico. La cuestión es quienes de ellas se va, porque ellas aman a su líder y jefa", expresó la popular periodista.

De esta manera, Armando Tafur se despidió de 'América Hoy' en medio de las lágrimas de Ethel Pozo, hecho que fue criticado nuevamente por Magaly Medina. La 'urraca' cree que la hija de Gisela estaría exagerando por una salida que ya conocía de antemano y de alguien a quien seguirá viendo casi todos los días.