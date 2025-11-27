Magaly critica a Melissa Klug por hacer show cuando ya perdonó a Jesús Barco: "Tiene que ser como una mamá "

Melissa Klug ha estado distanciada de Jesús Barco luego de que fuera captado en una piscina junto a unas jovencitas. Ahora, ambos aparecieron en un programan de TV, pero Magaly los cuestiona por hacer un show cuando ya se conoce que se reconciliaron.

Magaly arremete contra Melissa Klug

En su programa, Magaly Medina decidió opinar sobre las declaraciones de suspenso de Melissa Klug y Jesús Barco en 'Esta Noche'. Es así como la periodista cuestionó que sigan armando un show cuando no se habrían separado realmente.

"¿Qué separación habla Melissa? Separación nunca hubo. Va ser bien difícil estar con un hombre bastante inmaduro y muchísimo menor que ella, que no ha vivido, tiene ganas de vivir otras experiencias. Ella tiene que ser como una mamá comprensiva, buena, paciente, es enojarse un poquito, castigarlo algo. Luego, nos amistamos", expresa.

Después, la 'urraca' señala que solo estarían aprovechando para que la empresaria pueda facturar a costa de su supuesta reconciliación. Ya que ambos han sido vistos juntos paseando en un centro comprando ropa.

"Todavía no se ha convertido en un hombre hecho, derecho y maduro. Empieza toda llorosa en el video de promoción y terminan agarraditos de la mano en el mismo programa. ¿Para qué hace tanto show? ¿Para facturar?", agregó.

Sobre la declaración de Klug

La empresaria Melissa Klug y el futbolista Jesús Barco aparecieron juntos por primera vez en televisión para contar detalles de su relación tras el ampay protagonizado por el deportista. Ambos asistieron al programa 'Esta Noche', conducido por la Chola Chabuca, en América Televisión.

La 'Blanca de Chucuito' llegó al set para mostrar lo renovada que luce con su nueva figura, resultado de los arreglos estéticos que se realizó semanas atrás. Detalló los procedimientos que se realizó, entre ellos una lipoescultura, reducción de mamas, abdominoplastia y la luxación de costillas para conseguir una cintura al estilo de la mexicana Thalía.

La tensión se elevó en el set de 'Esta Noche' cuando Klug se mostró sorprendida por la llegada de Barco. Fue enfática al confirmar que "aún no disculpa" a Jesús Barco, señalando que el futbolista no debía estar en el lugar donde fue captado. En tanto, el deportista se mostró bastante nervioso pero arrepentido, y reconoció que actuó de mala manera.

De esta manera, Melissa Klug señala que no habría perdonado a Jesús Barco, pero Magaly Medina los captó como su fueran una familia normal. Por ello, los criticó de hacer un show, pero comenta que el futbolista aún no sería lo suficientemente maduro para la empresaria.