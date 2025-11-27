Tiktoker Valentino Palacios reaparece vendado y con el rostro hinchado ¿Qué le sucedió?

En las redes sociales, el tiktoker Valentino Palacios se ha convertido en una figura llamativa y divertida, que ha estado presente en el programa 'EEG'. Hace unos días estuvo faltando y ahora, salió a contar la razón de su ausencia mostrando evidentemente el problema de salud.

Valentino sufrió de una intoxicación

El tiktoker Valentino ha estado faltando al programa reality desde el martes 25 de noviembre. Aunque se creyó que se debía a una discusión que tuvo con Katya Palma, no fue el caso. El joven apareció en las redes sociales para contar lo que realmente ha sucedido.

Es así como el creador de contenido apareció ante las redes sociales luciendo un vendaje en la cabeza y con el rostro hinchado. Esto causó una gran preocupación entre sus seguidores y quisieron saber la razón de este problema de salud. Luego, la madre del tiktoker apareció para contar todo lo que pasó.

"La intoxicación que ha tenido él, es por el cambio de tratamiento ¿Qué pasó? El día lunes él acude al médico y le da otro tratamiento, él ya venía con otro antecedente de siete días tomando unas medicinas, que no le habían hecho bien porque le indicaron que lo mejor era la inyección para que corte más rápido, pero como es un miedoso no le dio las ganas de ponerse las tres inyecciones, le mandaron jarabe y pastillas. No le hizo efecto porque ya estaba haciendo faringitis", expresó.

Todo parece indicar que Valentino Palacios tuvo una reacción tras haber recibido dos tipos de tratamientos diferentes cuando ya tenía un problema. Ahora, tendría tomar algunos días de descanso antes de volver al programa de 'Esto es Guerra'.

¿Quién es?

Valentino es un personaje del TikTok que ha cautivado al público con su carisma y ganas de trabajar. Es así como el joven fue invitado hace varios meses a formar parte del reality de 'Esto es Guerra', donde ha participado en distintos juegos de fuerza y mentalidad.

El joven se ha ganado el cariño del público participando este programa reality. Poco a poco ha ido cumpliendo sus metas gracias al apoyo que recibe como creador de contenido. Así mismo, la figura pública se ha convertido en una parte esencial de 'EEG'

De esta manera, el joven tiktoker ha estado ausente en los últimos programas de 'Esto es Guerra'. Aunque creían por una falta de disciplina o más, Valentino Palacios faltó porque sufrió una intoxicación por medicamentos y lucía bastante hinchado del rostro.