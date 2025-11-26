RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Arremete en su contra!

Magaly le recuerda su pasado a Tilsa Lozano por llamar 'Cuernejo' a Silvia: "Tremenda conchuda"

En su programa, Magaly llama conchuda a Tilsa Lozano por tildar de 'cuernejo' a Silvia Cornejo tras el ampay de su esposo Jean Paul Gabuteau.

Magaly le recuerda su pasado a Tilsa Lozano por llamar 'Cuernejo' a Silvia
Magaly le recuerda su pasado a Tilsa Lozano por llamar 'Cuernejo' a Silvia (Composición Karibeña)
26/11/2025

Hace unos días, Magaly Medina expuso el ampay a Jean Paul Gabuteau, esposo de Silvia Cornejo, con su ex. Ahora, Tilsa Lozano tildó a la exreina de belleza como 'cuernejo' y la 'urraca' le responde con todo. 

Magaly contra Tilsa Lozano

Por medio de su programa de TV, Magaly Medina no pudo evitar pronunciarse por las declaraciones de Tilsa Lozano sobre el ampay al esposo de Silvia Cornejo donde le pone el apodo de 'cuernejo'. Ante esto, la periodista no duda en recordarle el pasado a la 'vengadora' cuando fue la amante del 'Loco' Vargas y contándolo a todo el Perú. 

"Ella que simboliza el engaño, ella que significa la infidelidad en persona, ella que se ha reído de las lágrimas de otra mujer cuerneada por ella. Ahora ¿Qué le pasó? ¿Qué agua están tomando? que le haga olvidar su pasado no tan santo que tiene. Cree que porque alguien les hace el favor y le ponen un programita, ya está libre de polvo y paja", expresó.

Así mismo, Medina le recuerda que siempre será recordada como la amante de Vargas, y que no tendría derecho de hablar sobre una mujer que ha sido víctima de la infidelidad de su pareja. 

"Está todo en nuestra memoria y todos los archivos televisivos. Que no venga esta tremenda conchuda, cómo le va a decir a alguien que fue conocida como la 'quita maridos' a alguien que está en el otro lado de la situación, a decir Silvia 'Cuernejo'", agregó la conductora de TV. 

Milett Figueroa revela que terminó en dos ocasiones con Marcelo Tinelli: "No tengo paciencia"
Lee también

Milett Figueroa revela que terminó en dos ocasiones con Marcelo Tinelli: "No tengo paciencia"

@farandula.lorcha ¡La urraca le recordó todo su pasado a Tilín! 🫢🔥 #farandulalorcha #magalymedina #tilsalozano #amoryfuego #magalytvlafirme ♬ sonido original - FARÁNDULA LORCHA

¿Qué dijo Tilsa de Silvia?

En el programa 'La Noche Habla', Tilsa Lozano, Kurt Villavicencio y Ric La Torre comentaron sobre el reciente escándalo de la presunta infidelidad del esposo de Silvia Cornejo. Entonces, la popular 'Vengadora' no dudó en comentar que la exreina de belleza tenía conocimiento de la ex Analía Jiménez. 

"Silvia Cuernejo, sabe que es cuernejo. Lo sabe hace tiempo y él (Jean Paul Gabuteau) no le saca la vuelta, él tiene una doble vida, tiene una vida paralela", expresó. 

Sofía Franco acusa a ex de Jean Paul Gabuteau de haber planeado el ampay: "Ella llama al chismefono"
Lee también

Sofía Franco acusa a ex de Jean Paul Gabuteau de haber planeado el ampay: "Ella llama al chismefono"

Según revela Tilsa, el músico Jean Paul Gabuteau tendría una doble vida manteniendo una relación con ambas mujeres, madres de sus hijos. Incluso, señaló que no terminarían debido a que tienen solvencia económica. 

De esta manera, Tilsa Lozano no dudó en despotricar contra Silvia Cornejo señalando que la exreina de belleza conoce de las infidelidades de su esposo. Aunque este comentario no le gustó para nada a Magaly Medina y tilda de 'conchuda' a la 'vengadora' recordándole su pasado con el 'Loco' Vargas.

Temas relacionados conchuda cuernejo Magaly Medina Silvia Cornejo Tilsa Lozano

Siga leyendo

Lo Más leído

¡La cumbia peruana está de luto! Falleció Walter León, creador de "Colegiala" y otros clásicos

Yarita Lizeth aclara rumores sobre romance con hijo de Dina Páucar: ¿Qué dijo?

Melissa Paredes culpa a Rodrigo Cuba por lío con su hija en cumple de Ale Venturo: "Papá se hace cargo"

Álvaro Rod estalla contra Samantha Batallanos: "Me pedía carteras de 7 mil soles y la copia de mi tarjeta"

Pamela López afirma que sus hijos no saben que Paul Michael es su novio: "Duerme en el cuarto de servicio"

últimas noticias
Karibeña