Magaly le recuerda su pasado a Tilsa Lozano por llamar 'Cuernejo' a Silvia: "Tremenda conchuda"

Hace unos días, Magaly Medina expuso el ampay a Jean Paul Gabuteau, esposo de Silvia Cornejo, con su ex. Ahora, Tilsa Lozano tildó a la exreina de belleza como 'cuernejo' y la 'urraca' le responde con todo.

Magaly contra Tilsa Lozano

Por medio de su programa de TV, Magaly Medina no pudo evitar pronunciarse por las declaraciones de Tilsa Lozano sobre el ampay al esposo de Silvia Cornejo donde le pone el apodo de 'cuernejo'. Ante esto, la periodista no duda en recordarle el pasado a la 'vengadora' cuando fue la amante del 'Loco' Vargas y contándolo a todo el Perú.

"Ella que simboliza el engaño, ella que significa la infidelidad en persona, ella que se ha reído de las lágrimas de otra mujer cuerneada por ella. Ahora ¿Qué le pasó? ¿Qué agua están tomando? que le haga olvidar su pasado no tan santo que tiene. Cree que porque alguien les hace el favor y le ponen un programita, ya está libre de polvo y paja", expresó.

Así mismo, Medina le recuerda que siempre será recordada como la amante de Vargas, y que no tendría derecho de hablar sobre una mujer que ha sido víctima de la infidelidad de su pareja.

"Está todo en nuestra memoria y todos los archivos televisivos. Que no venga esta tremenda conchuda, cómo le va a decir a alguien que fue conocida como la 'quita maridos' a alguien que está en el otro lado de la situación, a decir Silvia 'Cuernejo'", agregó la conductora de TV.

¿Qué dijo Tilsa de Silvia?

En el programa 'La Noche Habla', Tilsa Lozano, Kurt Villavicencio y Ric La Torre comentaron sobre el reciente escándalo de la presunta infidelidad del esposo de Silvia Cornejo. Entonces, la popular 'Vengadora' no dudó en comentar que la exreina de belleza tenía conocimiento de la ex Analía Jiménez.

"Silvia Cuernejo, sabe que es cuernejo. Lo sabe hace tiempo y él (Jean Paul Gabuteau) no le saca la vuelta, él tiene una doble vida, tiene una vida paralela", expresó.

Según revela Tilsa, el músico Jean Paul Gabuteau tendría una doble vida manteniendo una relación con ambas mujeres, madres de sus hijos. Incluso, señaló que no terminarían debido a que tienen solvencia económica.

De esta manera, Tilsa Lozano no dudó en despotricar contra Silvia Cornejo señalando que la exreina de belleza conoce de las infidelidades de su esposo. Aunque este comentario no le gustó para nada a Magaly Medina y tilda de 'conchuda' a la 'vengadora' recordándole su pasado con el 'Loco' Vargas.