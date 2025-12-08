Christian Cueva quiere casarse con Pamela Franco y no descarta formar una familia: "Todo con ella"

Christian Cueva no oculta lo que siente por Pamela Franco, y en su reciente entrevista en el pódcast La Manada, el futbolista sorprendió al confesar que quiere casarse con la cantante y que, más adelante, no descarta tener hijos con ella. Sin embargo, aclaró que antes debe resolver su situación legal con Pamela López, madre de sus tres hijos.

¿Christian Cueva anhela boda e hijos con Pamela Franco?

Christian Cueva no se guarda nada cuando habla de Pamela Franco, la cantante que le robó el corazón. En una reciente entrevista en el pódcast La Manada, el futbolista confesó que está muy enamorado y que quiere todo con ella, incluso llegar al altar. Sin embargo, antes de dar ese gran paso, debe resolver su situación legal, ya que aún sigue casado con Pamela López, madre de sus tres hijos.

Durante la charla, el popular Aladino se mostró tranquilo, pero muy seguro de sus sentimientos hacia Pamela Franco. Aseguró que su relación está basada en el respeto y que ambos están construyendo algo sólido.

"(¿Al igual que Farfán, Cueva se casa?) (silencio de unos segundos) Yo estoy enamorado y quiero todo con la mujer con la que estoy, pero tengo que llevar mis procesos que tengo, bueno, que ya lo saben, ¿no? Que es algo público, que no los hablo, la verdad, una vez terminado, yo sé que las cosas se van a dar", expresó Cueva con una sonrisa.

El futbolista aclaró que no quiere apresurarse. Recalcó que desea resolver primero sus temas legales para luego poder disfrutar de una relación sin conflictos.

"Tengo varias cosas en la mente como persona, papá, jugador, ser humano, pareja, todo. Estoy tranquilo esperando que las cosas realmente se terminen. El tema legal que siga su curso y yo pueda estar tranquilo también", agregó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de tener hijos con Pamela, el jugador no dudó en responder. Dijo que por ahora ambos están concentrados en sus trabajos y en sus hijos, pero no cerró la puerta a la idea de agrandar la familia más adelante.

"Para nosotros hoy por hoy la prioridad es trabajar y nuestros hijos, no te digo que no lo tengamos pensado, más adelante qué sé yo... tenemos experiencia de ser padres y tú sabes que es una responsabilidad y hay que pensar bien", comentó.

Estas palabras confirmaron que el vínculo entre Cueva y Franco va más allá de lo mediático. Ambos comparten metas y proyectos personales, y se apoyan mutuamente en sus carreras, tanto en la música como en el deporte.

Quiere regresar a la Selección Peruana

Además de hablar de su vida amorosa, el futbolista aprovechó para aclarar que no ha dejado el fútbol y que su participación en los shows de Pamela Franco es solo temporal. Cueva también reveló que su mayor meta es volver a vestir la camiseta de la selección peruana.

"Esto del 'Tour Cervecero' es solo por diciembre. Yo sigo en mi carrera. Vamos a estar por Piura, Trujillo y Huamachuco, por mi tierra, tenemos cuatro fechas fuertes", señaló el jugador. "En el fútbol tengo una revancha, quiero regresar a la selección, es mi objetivo para el año que viene", afirmó convencido.

En conclusión, pese a las críticas y los rumores, Christian Cueva y Pamela Franco continúan firmes en su relación. Él la apoya en su carrera musical y ella lo acompaña en sus nuevos retos deportivos. Con sus palabras, el futbolista quiso dejar claro que su historia con Pamela es seria y que está decidido a apostar por el amor y la familia.