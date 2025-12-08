Christian Cueva vuelve al fútbol peruano con Juan Pablo II: "Traigo ritmo, chocolate y sabor"

Christian Cueva vuelve al fútbol peruano y esta vez vestirá la camiseta del Juan Pablo II College de Chongoyape, club que acaba de confirmar oficialmente su fichaje. El popular 'Aladino', de 34 años, rescindió contrato con Emelec de Ecuador y sorprendió a todos al firmar con el equipo norteño, que disputará su segunda temporada en Primera División.

Christian Cueva regresa al Perú y firma por Juan Pablo II

Christian Cueva vuelve a la Liga 1 para vestir la camiseta del Juan Pablo II College, equipo de Chongoyape que acaba de confirmar su fichaje. El popular 'Aladino', de 34 años, dejó atrás su paso por el Emelec de Ecuador y promete volver a brillar en su tierra.

El anuncio se hizo oficial con un video que el club publicó en sus redes sociales. En este se ve al mediocampista llegando al complejo deportivo y saludando a los hinchas con su estilo característico.

"Traigo ritmo, chocolate y sabor. Chongoyape, ya llegó tu '10', el 10 del pueblo", fueron las primeras palabras de Cueva al ingresar al club, generando euforia entre los fanáticos.

El club también dio la bienvenida con un emotivo mensaje. Juan Pablo II resaltó la emoción de tener a Cueva como parte de su equipo y el orgullo que representa su llegada para la afición local.

"¡Bienvenido, @cueva10oficial! La magia del '10 del pueblo' llega a Chongoyape. Que comience la nueva historia... JUNTOS. El talento y la experiencia se suman a nuestro sueño, porque cuando el corazón está en la cancha, nada es imposible. A disfrutar del fútbol en tu nueva casa", se lee.

El fichaje de Cueva remeció el mercado de fichajes de fin de año. Con esta contratación, Juan Pablo II busca convertirse en protagonista de la Liga 1 2026, luego de una temporada donde logró mantenerse en Primera División por muy poco. La Liga 1 Te Apuesto también celebró el regreso del jugador con un mensaje lleno de orgullo.

"La magia está de regreso. La Liga 1 recibe nuevamente el talento, experiencia y calidad de Christian Cueva", señaló.

Nuevo reto tras un año irregular

El paso de Cueva por el Emelec no fue el mejor. Llegó con mucha expectativa, pero no logró consolidarse. En total, jugó 17 partidos, anotó 2 goles y dio 2 asistencias. Sin embargo, antes de eso brilló con Cienciano, donde marcó 6 goles y 4 asistencias, siendo uno de los mejores de la temporada 2025.

📢 Comunicado oficial del Club Sport Emelec



El Club informa sobre la finalización del vínculo profesional con Christian Cueva, de mutuo acuerdo y en buenos términos.



Conoce el pronunciamiento completo aquí 👇 pic.twitter.com/aF4KsPM4qU — Club Sport Emelec (@CSEmelec) December 8, 2025

Para 'Aladino', este será su 15° club en su carrera profesional y el quinto equipo peruano en el que jugará, tras vestir las camisetas de San Martín, César Vallejo, Alianza Lima y Cienciano. Desde el norte del país, los hinchas del Juan Pablo II están ilusionados con la llegada del volante. El club, fundado hace pocos años, quiere dejar de ser la sorpresa del torneo y convertirse en un serio competidor.

