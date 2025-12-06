Christian Cueva respalda a su padre tras acusaciones de Pamela López: "Nada ni nadie te parará"

El futbolista Christian Cueva salió al frente para defender públicamente a su padre, Luis Cueva, luego de las fuertes declaraciones que dio su expareja Pamela López en el programa "Amor y Fuego". El jugador decidió pronunciarse a través de redes sociales, respaldando a su padre.

Christian Cueva rompe su silencio y defiende a su padre

El futbolista Christian Cueva volvió a estar en el centro de la polémica, esta vez por defender públicamente a su padre, Luis Cueva, luego de las fuertes acusaciones de infidelidad que hizo su expareja Pamela López en el programa "Amor y Fuego". El popular Aladino rompió su silencio a través de redes sociales y dejó un mensaje claro de apoyo familiar.

Cueva usó su cuenta oficial de Instagram para dejar en claro de qué lado está. El volante publicó una foto de su padre, quien actualmente postula al Congreso por La Libertad, y la acompañó con un mensaje cargado de cariño y admiración.

"Te amo, verdadero 10. Gracias por todo y nada ni nadie te va a parar, 'Luchito'. Cueva, el viejo del pueblo", escribió el jugador, acompañando la publicación con la canción "Amargura" de El Cholo Berrocal.

Christian Cueva defiende a su padre tras fuertes declaraciones de Pamela López. (Instagram)

El gesto fue interpretado como una respuesta directa a las recientes declaraciones de Pamela López, quien en televisión dio detalles de supuestos comportamientos inadecuados del padre del futbolista.

Además, Pamela Franco, actual pareja de Christian, no dudó en respaldar también al 'suegro'. Ella compartió la historia en su cuenta y puso un breve mensaje.

Pamela Franco saca cara por el papá de Christian Cueva. (Instagram)

"El mejor", escribió la cantante en su historia de Instagram, dejando claro que apoya completamente a la familia de su pareja.

Pamela López encendió la polémica

El mensaje de Cueva llegó pocas horas después de que Pamela López reapareciera en el programa "Amor y Fuego", donde contó supuestos episodios que habría vivido con Luis Cueva, padre del futbolista.

Durante su entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre, la empresaria aseguró que el papá de Christian "afanaba" a sus amigas, pese a estar casado. Según su versión, ella misma habría enfrentado al jugador por ese tema, pero él prefirió no hacer escándalo.

"El abuelo era otro, afanaba a mis amigas. Ahora te das cuenta que el patrón se repite. El señor escribía a mis amigas cercanas para gilear y yo se lo conté al padre de mis hijos. Le dije (a Christian): 'O se lo dices tú o se lo digo yo'. La señora me creyó porque le mandé las evidencias, las pruebas", afirmó López en el programa.

Pamela López también recordó un hecho que habría sido el detonante de la crisis familiar. Según su testimonio, Luis Cueva habría realizado una videollamada a su esposa mientras estaba en un hotel con otra mujer.

"El anteaño pasado, el señor estaba tan mamado (ebrio) que en vez de mandar una foto en el hotel, hace videollamada con la esposa, la abuela de mis hijos, y no se da cuenta de que en el espejo se reflejaba en la cama una mujer. La señora estaba desgarrada en llanto", reveló.

López aseguró que, tras el escándalo, los padres del jugador se separaron por unos días. Sin embargo, luego retomaron su relación.

En conclusión, Christian Cueva mostró públicamente su respaldo a su padre tras las declaraciones de Pamela López. Aunque el futbolista evitó dar mayores explicaciones, su mensaje en redes sociales refleja su postura frente a la polémica, mientras las acusaciones siguen generando debate en los medios. Por ahora, el jugador prefiere mantener silencio y enfocarse en su entorno más cercano.