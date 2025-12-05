Pamela López revela que padre de Cueva afanaba a sus amigas: "La señora está más adornada que yo"

Se conoce que Pamela López nunca tuvo una buena relación con la familia de Christian Cueva, donde apoyaban al pelotero para que fuera infiel. Ahora, la influencer decidió delatar a su exsuegro, padre del 'Aladino', donde contó un hecho de supuesta infidelidad.

Pamela López echa a su ex suegro

En el programa 'Amor y Fuego', Pamela López no dudó en comentar sobre la relación que tenía con los padres de Christian Cueva. La influencer no dudó en confesar que su exsuegro escribía a sus amigas y las quería conquistar a espaldas de la madre del 'Aladino'.

"El abuelo era otro, afanaba a mis amigas. Ahora te das cuenta que el patrón se repite. El señor escribía a mis amigas cercanas para gilear y yo se lo conté al padre de mis hijos", expresó.

Cansada de esta situación y con pruebas en mano que le envían sus amigas de las conversaciones con su exsuegro, la novia de Paul Michael decide contarle a la abuela de sus hijos, ya que Christian Cueva no quería decirle nada.

"Yo le dije (a Christian): 'O se lo dices tú o se lo digo yo'. La señora ha sido más adornada que yo, hasta que tomé valor y le dije: 'Señora, tengo algo que contarle, si sus hijos lo tapan, yo no'. Me creyó porque le mandé las evidencias, las pruebas", aclaró.

La madre de Cueva perdonó infidelidad

Incluso, la popular 'KittyPam' reveló la ocasión donde el señor Luis Alberto Cueva realizó una videollamada sin querer a la madre del pelotero, donde aparentemente se puso en evidencia solo de la supuesta infidelidad. Aunque, se separaron por unos días, López afirma que se reconciliaron tras realizar un vieja juntos.

"El ante año pasado el señor estaba tan mamado (ebrio) que en vez de mandar una foto en el hotel, hace videollamada con la esposa, la abuela de mis hijos, y no se da cuenta de que en el espejo se reflejaba en la cama una mujer. Se pelearon se separaron unos días, pero se fueron de viaje y todo bien. La señora estaba desgarrada en llanto", contó.

De esta manera, Pamela López terminó revelando algunas confesiones sobre la familia de Christian Cueva, como las aparentes infidelidades del padre del 'Aladino' a su exsuegra. Incluso, contó que tenía pruebas de que el señor Luis Alberto escribía a sus amigas para conquistarlas, dato que informó a la abuela de sus hijos.