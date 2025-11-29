RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Está más tranquilo!

Paul Michael revela que procedimiento estético que se realizó fue por inseguridades: "Aumenté el grosor"

En un programa de Tv, Paul Michael decidió contar más detalles sobre el procedimiento estético que se realizó debido a que sentía muchas inseguridades.

29/11/2025

Hace unos días, Pamela López sorprendió con someterse a un nuevo retoquito estético, pero también su pareja Paul Michael. Es así como el cantante contó con mayor detalles a lo que se sometió y por qué decidió hacerlo.

Paul Michael se confiesa 

En el programa 'La Noche Habla', Paul Michael estuvo presente como invitado especial para contar algunos detalles sobre su polémico procedimiento que se realizó hace unos días. Incluso, realizo una videollamada con la influencer Pamela López para ser consultada sobre este reciente suceso.

"¿Pamela es verdad que el amiguito está más grueso?", expresó la artista. Entonces, ella responde: "La verdad que para mí fue una sorpresa porque no lo necesitaba, pero Paul Michael quiso ahí hacerse esa berenjena" y el joven cantante agrega a sus declaraciones: "Es que soy curioso, me recuperé rápido son solo tres días de reposo".

Incluso, en otro momentos el joven cantante de la música urbana, afirmó que si sentía algunas inseguridades y ahora, se siente más aliviado con sigo mismo. Además, contó como fue el procedimiento y que la recuperación fue muy rápida, pero lo que se realizó solo sería por un corto plazo.

"En realidad fue solo 15 minutos, me pusieron anestesia, me colocaron el ácido. Me aplicaron dos agujas. La verdad que me siento bien y tranquilo, es otra experiencia. Dura 12 meses, como todo hombre uno tiene tamaño promedio, más o menos. A veces uno quiere experimentar y justo se me dio la oportunidad y para vencer algunas inseguridades fui como cualquier persona", agregó el joven artista.

¿Quiere ingresar al Onlyfans?

Ante este retoque, los conductores de televisión le consultaron si se realizó este procedimiento para poder ingresar al mundo del Onlyfans, pero deja en claro que no piensa ingresar a ese mundo. Además, aclara que no solo las mujeres se pueden hacer retoques, sino también los hombres.

"No está en mis planes abrir una página de Onlyfans, para nada. Así como las mujeres se hacen retoquitos, los hombres también tenemos el derecho de hacerlo", comentó muy seguro el joven cantante de música urbana afirmando que no tiene pensado ingresar a aquel mundo.

De esta manera, Paul Michael cuenta que debido a ciertas inseguridades, decidió someterse a un procedimiento estético que tendrá una duración de 12 meses con los resultados. Señala que lo hizo para sentirse mejor y es recomendado por la misma Pamela López, que se comunicó por medio de una videollamada. 

