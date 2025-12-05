Pamela López afirma que no tiene prohibido hablar de Christian Cueva: "La gente no entendió"

Hace más de un mes, se reveló que aparentemente Pamela López tenía prohibido hablar de Christian Cueva y sería de forma recíproca. Ante esto, la influencer niega que haya sucedido eso y afirma que seguiría hablando del padre de sus hijos.

Pamela López seguirá hablando de Christian

La influencer Pamela López ahora conocida como 'KittyPam', llegó al programa de 'Amor y Fuego' para comentar sobre su vida musical y del padre de sus tres últimos hijos. La señora fue consultada por los conductores sobre las aparentes restricciones que puso un juzgado para no mencionar al pelotero Christian Cueva, pero ella lo aclara.

"Es que no lo aclaró, creo que la gente no entendió la restricción fue para ambas partes, pero por un tema específico, no referirme al tema legal al proceso legal. A parte del show, la gente entendió que me habían puesto un bozal legal, (tú jugaste con eso entendí mal) entendiste mal. Fue él quien salió a hablar y yo lo aclaré, solo que la gente no entendió, era solo al proceso legal que mantenemos", expresó.

Lo que informó el abogado de Cueva

El pasado 31 de octubre, el abogado del 'Aladino' informó que el juzgado competente ya resolvió prohibir a Pamela López emitir opiniones, conceder entrevistas o difundir cualquier tipo de información relacionada con el proceso judicial, el conflicto familiar, la vida privada o los antecedentes personales de Christian Cueva.

"Ante el constante hostigamiento que viene sufriendo por parte de la señora Pamela López, quien en todas las plataformas digitales, redes sociales y medios de comunicación ha venido vertiendo comentarios negativos contra nuestro patrocinado, es por ello que hemos solicitado al juzgado le ordene a la señora López el cese inmediato de todo comentario", explicó el abogado.

La decisión judicial también recalca que López no podrá referirse al futbolista ni utilizar a sus hijos para transmitir mensajes o exponer su situación familiar ante los medios. El documento establece de forma clara que cualquier incumplimiento será considerado una falta grave.

"Emitir opiniones, conceder entrevistas o difundir información sobre el proceso judicial, el conflicto familiar, la vida privada o los antecedentes personales de la otra persona está prohibido. Asimismo, se le ordena no utilizar a los menores hijos para transmitir mensajes o exponer su situación o bienestar emocional ante terceros o medios de comunicación", señala el documento.

De esta manera, Pamela López tiene prohibido hablar sobre los temas judiciales que tiene en proceso con el padre de sus hijos, Christian Cueva. Aún así podrá opinar sobre los temas restantes como Pamela Franco, sobre su relación con sus hijos y más.