Dorita Orbegoso asegura que no cree en el cambio de los infieles: "No meto las manos al fuego por nadie"

Dorita Orbegoso volvió a llamar la atención tras su reciente participación en 'América Hoy'. La bailarina habló sin filtros sobre el tema que ha generado revuelo en redes: creadores de contenido que se reúnen en hoteles para grabar podcasts.

Dorita Orbegoso sobre perdonar infieles

En el programa, Dorita fue directa cuando le preguntaron si perdonaría a una pareja que justificara una visita a un hotel diciendo que estuvo grabando contenido. La bailarina respondió que jamás aceptaría una explicación así y que las cosas, a su edad y experiencia, se ven con mayor claridad.

"Tendrían que preguntarle a su esposa, no a mí. La verdad es que no permitiría eso. Puedo decir muchas cosas ahora, pero no sé si en ese momento pasaría por alto algunas cosas que no me parecen. Imagínate, personas de base 4 ya saben lo que hacen, así que hay que seguir por esa línea", comentó Dorita, dejando claro que no confía fácilmente.

Poco después, agregó que no pondría las manos al fuego por ningún hombre, salvo por su propio hijo. La artista reconoció que ha vivido situaciones complicadas en relaciones pasadas y que hoy prefiere estar alerta.

"Es difícil, yo creo que el único hombre fiel va a ser mi hijo. El resto, no meto las manos al fuego por nadie. A mí me han tocado muchas cosas difíciles en cuestión de relación. No es que vas a estar cuidando, pero sí ojito ojito en la relación", dijo.

Aunque el tema de fondo involucra a una expareja suya, Dorita evitó profundizar para no generar más ruido mediático. "La verdad no sé, no podría dar una opinión. No sé de su vida, evito cruzarme por él y prefiero no opinar", añadió.

Dorita Orbegoso asegura que ella no graba podcasts en hoteles

El día de ayer durante su participación en el programa "América hoy", Dorita no se guardó nada y respondió con total seguridad. De inmediato, Edson Dávila intervino con humor para relajar la tensión. A lo que Dorita le dio la razón.

"Bueno, particularmente no suelo grabar podcast, la verdad que me sorprende, es una nueva locación, y me preguntas a mí si yo haría eso. Obviamente que no, porque aparte de que te expones, no hay necesidad. Para tal caso lo haces en un departamento con otra aplicación", comentó Dorita. Edson comentó: "O como yo en mi casita". Y ella estuvo de acuerdo: "Claro".

Las declaraciones de Dorita Orbegoso volvieron a encender el debate sobre los límites en las relaciones, la confianza y el creciente fenómeno de creadores que usan hoteles como espacios de grabación. La bailarina dejó clara su postura: no tolera excusas dudosas y cree que la transparencia es fundamental.