Pamela López arremete contra la incursión en la política de Cueva: "Más criterio para elegir candidatos"

Pamela López volvió a estar en el centro de la noticia luego de lanzar un comentario directo y sin filtro sobre el reciente anuncio de Christian Cueva, quien sorprendió a todos al revelar que quiere entrar en el mundo de la política. Como era de esperarse, Pamela no dejó pasar la oportunidad y le mandó un dardo.

Pamela López fulmina la incursión política de Cueva

Pamela López, expareja de Christian Cueva, fue consultada sobre el reciente anuncio del futbolista, quien sorprendió al decir que quiere meterse en la política. La influencer no se guardó nada y lanzó un mensaje que está dando la vuelta en redes.

Todo ocurrió durante un enlace con "América Espectáculos", donde la reportera le preguntó directamente si apoyaría la postulación de Cueva. Pamela, sin dudar un segundo, dejó clara su posición con una respuesta que se volvió viral al instante.

"¿Vas a votar por él?", fue la pregunta que todos querían escuchar. Pamela respondió firme: "Nunca, nunca". Su respuesta fue similar en "América Hoy": "Jamás, no hay forma, después de que conozco la otra parte, no podría votar".

Sus palabras fueron acorde a lo que ha pasado con el futbolista. Pero ella fue más allá y envió un llamado a la reflexión para quienes apoyan al partido político que estaría respaldando a Cueva.

"Más bien hago un llamado a todas las personas, por favor, seguidores de ese partido, por favor, más criterio a quién ponen ahí como candidato", expresó, dejando claro que no está de acuerdo con esa decisión.

La reacción de Pamela generó comentarios de todo tipo, pues muchos consideran que conoce mejor que nadie el comportamiento del deportista fuera de la cancha. Además, sus declaraciones llegan en un momento en que Cueva enfrenta críticas por su vida personal, algo que también influye en la opinión pública.

Pamela habla de su futuro político

Pero la conversación no se quedó solo en Christian. La reportera aprovechó para preguntarle si Pamela misma estaría interesada en incursionar en la política más adelante. Y aunque todo parecía indicar que diría que no, su respuesta sorprendió. Pamela explicó que, si algún día toma esa decisión, quiere hacerlo de manera responsable.

"Para incursionar en la política tengo que estar bien preparada, bien cimentada. Y hoy no es el momento. Yo creo todavía en otras cosas, pero tampoco lo descarto en su totalidad", afirmó.

Sus palabras dejaron abierta la posibilidad de que, en un futuro, podamos verla participando en temas sociales o incluso en un cargo público. Sin embargo, recalcó que no lo hará hasta estar completamente lista.

Estas declaraciones también reavivan la tensión entre Pamela y Cueva, quienes han protagonizado varios episodios polémicos a raíz de su relación y los escándalos que la rodearon. Ahora, con el anuncio político del futbolista, la historia vuelve a tomar fuerza.

En conclusión, Pamela López no se quedó callada y lanzó un mensaje directo sobre el futuro político de Christian Cueva, dejando claro que no lo apoyaría "ni en broma". Además, pidió "más criterio" al elegir candidatos y sorprendió al no cerrar la puerta a una posible participación suya en la política en un futuro.