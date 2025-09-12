Estrella Torres minimiza a Leslie Shaw y deja entrever colaboración con 'Chechito': "Estamos para apoyarnos"

Leslie Shaw se ha mantenido en el centro de la polémica por sus duras críticas hacia exponentes de la cumbia peruana, entre ellas Estrella Torres. Aunque en un primer momento la intérprete reaccionó a los comentarios, esta vez decidió minimizar las palabras de la 'gringa' y enfocarse en nuevos proyectos, adelantando una colaboración especial con Chechito, que también tuvo roces con Shaw.

Estrella Torres minimiza críticas de Leslie Shaw

Durante una entrevista con el programa 'Todo se Filtra', Estrella Torres fue consultada sobre las declaraciones de Leslie Shaw, quien cuestionó las cirugías estéticas de varias artistas de la cumbia, incluyéndola a ella. Lejos de mostrar incomodidad, Torres optó por responder con calma y aseguró que se siente plena con su imagen y su vida personal.

"La verdad que lo tomo de la mejor manera, me siento muy bien conmigo misma, pero soy consciente de que con mi operación me siento contenta y mi esposo está enamorado, obviamente", expresó la cantante.

Además, Torres aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la importancia de respetar la apariencia física de las personas, ya que muchas veces se desconoce la situación de salud que atraviesan.

"Siempre hay que ser humildes y agradecidos con todo. No está bien meterse con los cuerpos ajenos, hay que pensar las cosas, quizás uno está mal de salud o es un tema hormonal. No está bien hablar así deportivamente", añadió con firmeza.

De esta forma, la intérprete dejó en claro que no permitirá que los comentarios negativos afecten su autoestima ni su estabilidad personal, subrayando que lo más importante para ella es la aceptación propia y el apoyo de quienes la rodean.

Estrella Torres anuncia colaboración con Chechito

En otro momento de la entrevista, Estrella sorprendió al revelar que prepara un nuevo proyecto musical que promete dar de qué hablar. Aunque no quiso confirmar del todo los detalles, dejó entrever que se trata de una colaboración con Chechito, otro artista que ha tenido enfrentamientos públicos con Leslie Shaw.

"Voy a dejar en duda, pero ya pueden sacar sus conclusiones porque se viene una chicha. Los artistas estamos para apoyarnos y agradecidos con el público que lo acepta", adelantó Torres.

El anuncio generó expectativas, pues de concretarse, la unión de ambos exponentes podría convertirse en un éxito dentro de la cumbia peruana, además de representar un nuevo capítulo en la tensión mediática que Shaw mantiene con varios intérpretes del género.

Estrella Torres ha dejado en claro que no piensa engancharse en las críticas de Leslie Shaw y que prefiere seguir adelante enfocada en su carrera musical. Su respuesta, llena de serenidad, no solo minimizó las palabras de la 'rubia', sino que además la posicionó como una artista que prioriza el respeto y la autenticidad.