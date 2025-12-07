Pamela Franco defiende su relación con Christian Cueva y asegura que se aman: "Las parejas no son perfectas"

La relación entre Pamela Franco y Christian Cueva volvió a ser noticia tras el viaje de la cantante a Ecuador para celebrar el cumpleaños del futbolista. Las imágenes del encuentro reavivaron dudas sobre cómo manejan la distancia y si pasan por un buen momento. Ante las especulaciones, la artista decidió aclarar en qué estado se encuentra su vínculo con 'Aladino'.

Pamela Franco cuenta cómo funciona su relación con Christian Cueva

Durante una entrevista en 'El Reventonazo' la Chola Chabuca, Pamela Franco abrió su corazón y explicó que su relación con Christian Cueva atraviesa un buen momento, pese a que no siempre pueden estar juntos debido a sus agendas y las distancias. La intérprete señaló que ambos viven una etapa de mucho apoyo y comunicación.

"Hemos pasado por muchas cosas, o sea, las parejas no son perfectas, tenemos nuestros altos y bajos. Pero sí puedo decir hoy por hoy, nos estamos apoyando muchísimo, hemos mejorado un montón ambos. Yo lo amo y siento que él me ama, así que vivo mi amor al todo", expresó la cantante al ser consultada sobre cómo llevan su vínculo.

La artista también habló sobre la fiesta sorpresa que organizaron en Ecuador por el cumpleaños del futbolista. Según contó, Cueva no planeaba festejar, pero ella decidió coordinar con la familia y los amigos para darle una celebración especial.

"No se lo esperaba porque él no quería festejar nada, pero nos organizamos con la familia y los amigos. Le quisimos sorprender y la verdad que sí lo logramos. Esa es la idea, que cuando uno ama a alguien lo quiere ver contento y por lo menos dar un granito de arena", comentó durante el programa.

La cantante responde a críticas por el bolso que regaló a Cueva

En otro momento de la entrevista, Pamela Franco aclaró los rumores que surgieron en redes sobre el bolso que le obsequió a Cueva por su cumpleaños. Usuarios insinuaron que el accesorio era una imitación, algo que la cumbiambera negó tajantemente.

"Yo sabía que esa marca le gustaba, pero lo que él no sabía es que yo se lo iba a comprar y me salieron con tantas cosas. ¿Por qué serán así?", dijo indignada. La artista aseguró que invirtió un monto considerable para sorprender al futbolista, incluso recurriendo a sus ahorros.

De acuerdo a Pamela Franco, hasta habría ahorrado por varios meses para lograr adquirir este regalo de cumpleaños.

"¿Tú sabes lo difícil que fue encontrarlo?, porque era exclusivo y yo quise darle gusto. Quise verlo feliz y dije: 'Bueno'. Me pasé casi un año ahorrando para ese bolso. Tengo la boleta para los sapos", sentenció.

Las recientes declaraciones de Pamela Franco buscan poner fin a los rumores que rodean su relación con Christian Cueva. La cantante asegura que atraviesan una etapa de apoyo mutuo y destaca el esfuerzo que ambos ponen para mantener su vínculo sólido pese a la distancia.