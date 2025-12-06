Magaly Medina critica el regreso de Tilsa Lozano a EVDLV: "¿Todavía sigue hablando del 'Loco' Vargas?"

Magaly Medina criticó duramente a Tilsa Lozano, luego de que se confirmara su regreso al programa "El Valor de la Verdad", para hablar sobre su pasada relación con Juan Manuel "Loco" Vargas. La conductora no dudó en lanzar filudas frases contra la exmodelo, recordando el mediático escándalo que remeció la farándula peruana hace más de una década.

Magaly Medina arremete contra Tilsa Lozano por volver a EVDLV

Magaly Medina volvió a lanzar duras críticas contra Tilsa Lozano. Luego de confirmarse que la modelo volverá a sentarse en el sillón rojo de "El Valor de la Verdad" para hablar, una vez más, sobre su pasado con el exfutbolista Juan Manuel "Loco" Vargas, la conductora arremetió contra ella.

Durante la última edición de su programa "Magaly TV La Firme", la periodista no dudó en recordar que el escándalo entre ambos marcó un antes y un después en la farándula peruana. Dejó en claro que no entiende por qué Tilsa sigue sacando ese tema después de más de una década. Magaly calificó a Tilsa como "la amante icónica del Perú", criticando que vuelva a hablar de su romance con Vargas.

"¿Qué le pasa a Tilsa Lozano? Puede ser que la necesidad de ganar algo de dinero hace que nuevamente se haya sentado en EVDLV, pero dos veces ya lo hizo. Y ahora, cuando la criticamos por haber sido la amante icónica en el Perú, ella dice: 'Ay, por favor, que temas tan pasados', pero se sienta con Beto Ortiz a hablar otra vez de Juan Manuel Vargas. ¿Qué necesidad hay?", dijo.

Magaly incluso ironizó con el posible motivo económico que habría detrás de esta nueva entrevista. La conductora insinuó que Tilsa Lozano podría haber aceptado volver al programa solo por interés monetario.

"¿Tan necesitada está de los 25 mil soles que pagaría Beto Ortiz para exponer nuevamente los trapos sucios de una relación que no fue real en su vida?", cuestionó.

Medina recordó que el exjugador del fútbol peruano nunca llegó a oficializar a Tilsa, a pesar de que su historia de amor ocupó portadas durante años. La periodista no dudó en recalcar que aquella relación siempre estuvo marcada por la clandestinidad y la falta de compromiso.

"Antes de que existiera Pamela Franco, ella fue la clandestina más clandestina de este país. Él nunca te oficializó, siempre te basureó. Nunca fuiste nada especial ni oficial. Fuiste la amante de un hombre que tenía pareja e hijos, y cuando volvió en su ser, te dejó y siguió su vida con su familia", señaló Magaly.

Además, Magaly Medina le recordó que Blanca Rodríguez, actual pareja y madre de los hijos de Juan Manuel Vargas, superó ese capítulo hace bastante tiempo. Señaló que tanto el exfutbolista como su familia continuaron con sus vidas y que los hijos de Vargas ya son mayores.

"Ha tenido dos relaciones, hijos de otros hombres que no son Juan Manuel Vargas, se ha casado, ¿y todavía sigue hablando de él, de lo que le dolió y no, a estas alturas? Ya hiciste sufrir bastante a una familia que siguió su vida después de ti, y otra vez, cuando sus hijos ya están grandes, cuando Blanca y Juan Manuel te borraron de su existencia, ella vuelve con lo mismo", criticó la periodista.

Magaly critica la vida sentimental de Tilsa

Pero Magaly no se detuvo ahí. También le mandó un mensaje directo a Tilsa sobre su vida sentimental. La conductora cuestionó las decisiones amorosas de la modelo y la exhortó a reflexionar sobre sus relaciones pasadas.

"¿Qué necesidad hay de mostrarse nuevamente tan indigna? Después ella misma se pregunta: 'Ay, no sé por qué me tocan esas parejas'. No te tocan, es porque eres así. Como no te valoras, atraes relaciones así. No te valoras. ¿Cómo esperas que te valoren? Siempre conseguirás los Miguelones, los Jackson Mora, esos conseguirás. Tienes todo lo que te has ganado", dijo contundente.

En conclusión, Magaly Medina fue tajante al rechazar el regreso de Tilsa Lozano a "El Valor de la Verdad" para hablar nuevamente de su pasado con Juan Manuel Vargas. La conductora consideró que este tema ya forma parte del pasado y que insistir en él solo reabre una historia cerrada hace años.