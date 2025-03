Rebeca Escribens lanza potente consejo a Macarena Vélez tras borrachera: "No es nada bonito"

Macarena Vélez vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras ser captada en aparente estado de ebriedad y casi sin poder caminar. Además, ha recibido duras críticas por su relación con el exesposo de Johana Cubillas, quien también ha cuestionado su estilo de vida lleno de fiestas.

Rebeca lanza consejo a Macarena

Ante esta situación, Rebeca Escribens no dudó en enviarle un consejo a la influencer, sugiriéndole que reflexione sobre su vida y se tome un tiempo para analizar su presente. Sus palabras llegan en medio de la polémica que ha generado Vélez en redes sociales y programas de espectáculos.

"En todo caso, lo que sugiero que podrías hacer, Macarena, es revisarte, darte un tiempo para ti, mirarte y poder tomar con calma todo este tipo de situación que seguro no te está dejando dormir", expresó la conductora en su programa matutino.

Escribens enfatizó la importancia del trabajo interno y recomendó a Vélez enfocarse en sí misma en lugar de prestar atención a las críticas. "No es bonito, ahí hay un trabajo interno que hacer, pero esa es tu chamba. No quites tu energía escuchando o mirando todo lo que pasa alrededor", añadió.

La presentadora concluyó su mensaje señalando que el crecimiento personal es el mayor reto de cualquier persona. "Hay que ocuparse de uno, ese es el trabajo más difícil que tiene un ser humano", dijo, dejando en claro que solo depende de Macarena cambiar su rumbo.

Por ahora, Vélez no ha respondido públicamente a estos comentarios. Sin embargo, sus apariciones recientes siguen generando controversia en redes sociales, donde algunos la apoyan mientras otros le exigen mayor responsabilidad en su vida personal.

Macarena responde a Johana Cubillas

Durante su participación en "América Hoy", Macarena Vélez fue consultada sobre los comentarios de Johana Cubillas y dejó claro que no tiene intención de entrar en dimes y diretes con ella.

"Ella no me conoce, yo tampoco la conozco, no pienso poner adjetivos calificativos ni tampoco me pienso manejar como se maneja ella, yo soy una persona que tiene las cosas bien en claro", respondió Vélez con firmeza.

A pesar de la controversia, la influencer aseguró que respeta a Johana Cubillas, pero no está de acuerdo con la forma en que ha hablado sobre ella. "La respeto bastante, pero no comparto su forma como quiere calificarme, porque no me conoce", señaló en vivo.

Es así que, Macarena Vélez sigue en el centro de la polémica tras ser captada en estado de ebriedad. Rebeca Escribens le aconsejó reflexionar y enfocarse en su bienestar, mientras las críticas continúan.